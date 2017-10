El jardinero moralo emplea nueve años en catalogar los árboles singulares de Losar Ángel Mariscal muestra el libro recién publicado. :: M.A.M. En este tiempo ha realizado 86 rutas a pie para documentarse M. A. M. Domingo, 22 octubre 2017, 10:20

Nueve años de incansable trabajo han sido necesarios para que el libro 'Árboles destacados de Losar' vea la luz. Se trata de una obra del losareño Ángel Mariscal, a la postre jardinero jefe de Navalmoral, un apasionado de la naturaleza en general y de la vegetación en particular.

Tanto es así que para la elaboración de este catálogo ha realizado un total de 86 rutas por la montaña a través de las cuales literalmente ha peinado el término municipal de Losar «desde el río Tiétar hasta la Covacha, desde las Meñas hasta el Cabezo y desde el puente del Cincho hasta Río Moro, buscando en todos los rincones, accesibles e inaccesibles, corriendo algunas veces riesgo en días de lluvia, viento, nieve, helada, temperaturas elevadas y en todas las estaciones del año», señala el propio Mariscal.

El autor explica que decidió hacer este libro sobre Losar por tratarse de su pueblo natal, donde además hay una orografía y vegetación exuberante que propicia el crecimiento de árboles singulares. «He querido hacer algo inédito en la Vera. Es la primera vez que se hace algo de este calibre en la comarca. Me he centrado en Losar pero es extrapolable a toda la Vera», afirma.

El autor no descarta hacer otro libro con los más de 6.000 arboles existentes en Navalmoral

Tal es el volumen de información recogida a lo largo de estos nueve años -ha catalogado un total de 1.400 plantas- que se ha visto obligado a dividir las publicaciones. Esta primera, que cataloga un total de 29 árboles de 9 especies diferentes y 4 formaciones arbóreas, y una futura entrega para la que se ha reservado todo lo referente a plantas. La primera incluye robles, castaños, alcornoques, alisos, fresnos, tejos y pinos, destacando sus características técnicas y su ubicación. Asimismo, detalla las formaciones arbóreas más destacadas como los Tejos de Escobarejo, los Abedules de las Canales de los Álamos, el Enebral de la Solana de la Garganta Vadillo, el Garranchal, las Mingorias, etcétera.

El jardinero recuerda que la inquietud de publicar un libro le llegó en el año 1996 después de colaborar con la elaboración de la obra 'Árboles singulares de Extremadura', interesándose desde entonces en las especies arbóreas, hasta que en el año 2008 descubrió una nueva planta, iniciando una labor con la que ha llegado a las citadas 1.400. «Ahora he hecho los árboles que destacan por sus características técnicas, por su edad o porque tienen un valor sentimental para los habitantes de Losar de la Vera», manifiesta.

Sobre el contenido de la obra, Mariscal destaca que el libro recoge varios árboles que podrían ser declarados como árboles singulares de Extremadura, ahora que la Junta está intentando hacer un catálogo. «Aparecen 4 robles que podrían ser declarados árboles singulares de Extremadura, un castaño y los famosos tejos de Escobarejo. Uno de estos 22 tejos es el más longevo de Extremadura según otras publicaciones, con una edad superior a los 900 años. En cuanto a los robles, de los cinco más grandes de la región cuatro están en Losar. El del Collado de la Encina, con un perímetro de 6,3 metros; el del Toril de las Huesas, con un perímetro de 6,1; el roble de las Picias con 5,75; y el roble del Barranquillo con 5,53», enumera.

Sin ayuda

Mariscal señala que la edición de la obra, así como la tirada inicial de 200 ejemplares, la ha llevado a cabo sin ayuda alguna. Tan solo con la colaboración del Ayuntamiento losareño, que se comprometió a adquirir un centenar de ejemplares. No obstante el éxito ha sido tal que se ha visto obligado a hacer un encargo de otros 200 ejemplares, de los que 25 se quedará una empresa especializada de Cáceres.

Preguntado por un libro sobre Navalmoral, donde desarrolla su actividad profesional, recuerda que ya intentó hacerlo años atrás, si bien desistió del proyecto al fallecer el entonces concejal de Medio Ambiente, Álvaro Lozano. No obstante no descarta ponerse manos a la obra de nuevo, máxime teniendo en cuenta los datos que obran en su poder, como la evolución del censo de árboles desde su llegada en 1993, con 2842, hasta los más de 6000 pertenecientes a un centenar de especies diferentes que tiene registrados en la actualidad. «Si hay voluntad por parte del Ayuntamiento, sí, me pondría a hacerlo», concluye.