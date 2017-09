El PP insiste en el pleno en la seguridad de la zona infantil del parque municipal de Navalmoral La nueva zona infantil suele estar muy concurrida. :: MAM En el turno de ruegos y preguntas se habló de la residencia municipal, la ordenanza sobre el transporte energético o el parking de la Chimenea MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 19 septiembre 2017, 08:09

La ordenanza que parece gravará el transporte energético, el futuro de la residencia geriátrica municipal todavía sin uso, los informes que lleva meses esperando el PP o la nueva zona de juegos infantiles del parque municipal son algunos de los temas que plantearon los grupos de la oposición en el turno de ruegos y preguntas del pleno ordinario de septiembre.

El concejal de IU, Francisco Javier Cuevas, se interesó por la moción que aprobó hace meses el pleno para que los técnicos municipales elaboraran una ordenanza que grave el transporte energético, y que en algún caso aseguraron desconocer tras haber hablado con ellos.

Después volvió a preguntar por la situación del contencioso que cree debería plantear el Ayuntamiento contra la empresa responsable del mantenimiento del cuadro eléctrico en el que se sufrió la descarga Jorge Daza hace cinco años, a las puertas del colegio Campo Arañuelo. Sobre los dos temas se sigue trabajando, según dijo la alcaldesa, Raquel Medina, pero de momento no hay ninguna novedad. A continuación Belén Vázquez, de Ciudadanos, mostró la preocupación de su grupo porque se pierdan plazas en la residencia municipal que todavía no tiene uso si se traslada allí la que gestiona la Junta de Extremadura, la María de las Ángeles Bujanda. Aquí la alcaldesa aseguró que no hay nada definitivo, pero que no se perderá ninguna plaza puesto que la intención es que funcionen las dos.

Asimismo señaló que se sigue estudiando el pliego para poder sacar a concurso la gestión del parking de la Chimenea.

Zona infantil del parque

También se mostró preocupada la portavoz popular, María Milagros Rodicio, pero ésta, de nuevo, por la seguridad de la zona infantil del parque municipal. Según explicó, al revisar el expediente de contratación se encontró una carta de una asociación de fabricantes de los materiales que se utilizan en ese tipo de instalaciones cuestionando a la empresa que certificó la seguridad.

El primer teniente de alcalde, Iñaki Rodríguez, afirmó que se trata de diferencias entre colectivos particulares que tienen que resolver ellos, pero que, en cualquier caso, la seguridad está garantizada por una empresa capacitada para ello y por los técnicos del Ayuntamiento. Después acusó a Rodicio de actuar «con mala fe» por ir a hablar con la prensa antes que con los técnicos si tenía alguna duda.

Para terminar, la concejala del PP insistió en los informes que tienen pedidos los populares desde hace meses sobre distintas cuestiones pero que no les llegan, como los tiempos de respuesta de la Policía Local ante las llamadas de los vecinos, la seguridad del ferial de las pasadas fiestas de San Miguel o los 3.000 árboles que según Iñaki Rodríguez se plantaron en el primer año de la legislatura.

El propio Rodríguez dio por cerrados algunos de esos asuntos, por lo que no habrá informes.