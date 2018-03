El hockey en silla de ruedas eléctrica se abre paso en la región 1 Extremadura tendrá un equipo formado por nueve entusiastas en el campeonato nacional, que permite jugar a personas con poca movilidad JAVIER SÁNCHEZ TRUJILLO. Sábado, 17 marzo 2018, 10:05

Son nueve entusiastas, enamorados del deporte y pioneros en una modalidad incipiente en la región. Ya han conseguido uno de sus objetivos. Representarán a Extremadura por primera vez en el campeonato de España por selecciones autonómicas, que tendrá lugar los días 7 y 8 en Zaragoza. No obstante, su gran mérito es que, gracias al esfuerzo, empeño y capacidad, poco a poco, están consiguiendo grandes avances en un juego minoritario. Se trata del hockey en silla de ruedas eléctrica, que aspira a consolidarse en la región.

Para algunos de sus seguidores, no es un deporte más. Es una de las pocas posibilidades que tienen de practicar una actividad física, debido a su movilidad muy reducida. En esos casos, esta modalidad permite adaptaciones en las sillas de ruedas, como los T-sticks, unidos a los reposapiés, que les permite seguir conectados al mundo del deporte y de la competición.

Detrás de estos deportistas está la Federación Extremeña de Deporte de Discapacitados Físicos y la de Deportes de Parálisis Cerebral, entidades encargadas de promocionar esta modalidad, así como otras para personas con discapacidad. Marta Bote es vicepresidenta de la primera federación y secretaria de la segunda. Destaca la necesidad de dar a conocer actividades de este tipo, sobre todo, cuando pueden participar personas muy limitadas con afecciones severas. No tiene dudas de que, a partir de ahí, se abre un abanico de sensaciones y de beneficios para estas personas.

Una de las precursoras del hockey en silla de ruedas eléctrica en la región es su actual seleccionadora extremeña, Mercedes Hellín. Hasta principio de año, ha sido profesora del ciclo formativo de Animación de Actividades Físicas y Deportivas en Cáceres. Recuerda que, en otros destinos, fue jugadora y entrenadora de hockey.

Ya en la capital cacereña, quiso unir su modalidad deportiva con personas con discapacidad. Para ello, le ayudó a adentrarse en el deporte adaptado el presidente de la Federación Extremeña de Deportes para personas con Parálisis Cerebral, Arturo Pérez. A partir de ahí, decidió participar en encuentros y cursos relacionados con el hockey en silla de rueda eléctrica. También comenzaron a realizarse los primeros encuentros. Eran mediados de los años 90. Tras diversos problemas, decidió apartarse de este proyecto.

Sin embargo, Hellín nunca se olvidó de este deporte. Con el paso de los años y tras diversos llamamientos, consiguió contactar con un club puntero de Madrid, el Club Patín de Alcobendas y su entrenadora y seleccionadora nacional, María José López. «Rápidamente, me dijo que sí a todo», confiesa. Con esa buena predisposición, se hizo una primera toma de contacto con jugadores extremeños y madrileños en Cáceres, con una convivencia. La entrenadora extremeña destaca también el apoyo de la Federación Extremeña de Deporte de Discapacitados Físicos y la de Deportes de Parálisis Cerebral. Ahí arrancó de nuevo todo.

Dolores Hellín sostiene que, en un principio, se hacían encuentros puntuales. A partir de 2016 y, sobre todo, el año pasado, se ha potenciado esta llamativa modalidad deportiva. Resalta las grandes 'bondades' que tiene el juego. «Se trata de un deporte de equipo, donde hay que desarrollar unas tácticas tanto en defensa como en ataque y desarrollar las jugadas planteadas», explica. También ponen de manifiesto que sus jugadores tienen un gran manejo de la silla de ruedas, además una gran visión espacial del campo. «Les encanta», señala la entrenadora. Por tanto, estos deportistas pueden disfrutar de este deporte, a pesar de tener una gran afección.

Esfuerzo

Reconoce que no todo no es el color de rosas. Considera que se necesita mucho esfuerzo para conseguir cualquier pequeño paso. Uno de los primeros problemas es juntar a todos los jugadores para entrenar en Cáceres. Provienen de Aspace Cáceres, del CAMF de Alcuéscar y de Aspaceba, en Badajoz. Además, hay un fichaje de Bienvenida. Ahora, con vistas a la participación en el campeonato nacional, intentan entrenar una vez al mes. La próxima cita será el 19 de marzo. Hellín apunta que el desplazamiento de estos jugadores implica que tengan que ir con ellos cuidadores o familiares, ya que no son independientes.

También se han dado pasos pequeños en la mejora del material. Recuerda que, al principio, algunas adaptaciones iban pegadas con cinta aislante. Todas esas mejoras han provocado progresos en el juego. Por ello se muestra entusiasmada con ese campeonato donde se enfrentarán a comunidades punteras, como Barcelona, Valencia y Madrid.

Marta Bote también destaca el apoyo que se recibe de la Junta de Extremadura, desde la legislatura pasada. Esa ayuda arrancó desde un encuentro que se tuvo con el club de Alcobendas. Ese presupuesto ha ido en aumento y gracias a ello se podrá asistir a la competición nacional, señala esta responsable. También sostiene que hay otras entidades implicadas concretamente en este deporte, a pesar de ser muy minoritario y casi nada mediático. Son 'Salubriá fisioclinic', 'Extremoto Chávarri' y 'Hnos. Fernández Gutiérrez'.

Bote insiste en que el apoyo de instituciones públicas y entidades privadas es importante, puesto que se utiliza material muy específico que no siempre es barato, como las protecciones de las sillas y las adaptaciones. Por todo ello, «se necesita mucha imaginación y gente con buena fe que creen en el proyecto y que trabajar para poner en marcha esta modalidad deportiva». Recuerda que si no existiera, habrían personas con discapacidad que se alejarían de la competición, del deporte y, por tanto, de la actividad física, con los beneficios que conlleva.