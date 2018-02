La hermandad cacereña de la Virgen de la Victoria inicia su disolución Sus asociados son personas mayores y hay falta de participación en las actividades JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 6 febrero 2018, 08:07

La primera ha sido la de Cáceres y algunos vecinos aventuran que pueden tener el mismo fin en un futuro no demasiado lejano la de Sevilla, Madrid y Badajoz. Se trata de las hermandades de la Virgen de la Victoria, que aúnan a trujillanos alrededor de la Patrona en esas ciudades. La agrupación cacereña ha sido la primera que ha dado el paso. En una asamblea extraordinaria celebrada el 2 de febrero, los socios asistentes decidieron la disolución de esta entidad.

Su presidente, Ángel Martín, reconoce que la mayoría de los asociados son ya personas mayores y que no suelen asistir a las actividades programadas. Ejemplo de ello fue esa última asamblea, donde hubo once personas, de un total de 42 familias que pertenecen a la agrupación. «Te das cuenta de que así no podemos seguir», explica el presidente. De este modo, se pone fin a 35 años de vida.

Martín recuerda que ya se llevaba tiempo aguantando. Durante los últimos años, se hacían reuniones, misas y la celebración de la fiesta en honor a la patrona, con el tríduo. También, en otros años, se han organizado excursiones. Sin embargo, poco a poco, la participación ha ido en descenso. Todo ello se ha unido a que los jóvenes no han cogido el testigo. El responsable considera que estos mismos problemas están presentes en el resto de hermandades vinculadas con la patrona.

Tomada la difícil decisión, ahora se tiene un mes para hacer los trámites para la disolución. Entre otras medidas, hay que decidir donde se dejará la imagen de la Virgen de la Victoria de la agrupación cacereña, ahora en la iglesia de San Mateo. Martín recuerda que este templo solo está abierto los fines de semana y los días de fiesta. La idea es que esté en una iglesia abierta más días al público y más accesible. También esta hermandad cuenta con un dinero que, según estatutos, deberá donarlo a alguna entidad solidaria. Para ello, se ha creado una comisión.

Sobre este asunto, se hablará en la asamblea de la hermandad de la Virgen de la Victoria de Trujillo, que tendrá lugar el 17 de febrero, a las 20.30 horas en el teatro Gabriel y Galán. En este encuentro, el presidente, Javier Diz, también destacará algunas de las propuestas que se pretenden llevar a cabo a lo largo de este año. Una de ellas es la recuperación de la hornacina del Arco de Triunfo. Para ello, se ha solicitado presupuesto. También se quieren hacer algunas mejoras en la sede de la hermandad.

En esta asamblea, se hará entrega de los diplomas de hermanos de honor a Juan Victoriano Jiménez y a Juan Palacios.