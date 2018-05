Hallan el cadáver del extremeño atrapado entre los escombros del edificio derrumbado en Madrid 01:27 Los efectivos realizan labores para hallar al segundo hombre. / Bomberos Madrid El cuerpo ha sido localizado 48 horas después del siniestro REDACCIÓN/AGENCIAS Jueves, 24 mayo 2018, 19:17

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acaban de localizar el cadáver del obrero extremeño José María Sánchez, de 56 años, natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres), que trabajaba el pasado martes en las obras del edificio ubicado en el número 19 de la calle General Martínez Campos, en Madrid, cuando el inmueble se derrumbó. También quedó atrapado Agustín Bello, de 42 años, vecino de Parla, que había ido a visitar a un hermano trabajador en las obras.

El SAMUR ha confirmado a Emergencias Madrid en la tarde de este jueves que los bomberos han hallado el cuerpo sin vida del extremeño sepultado entre las ruinas del edificio derrumbado en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí. El cuerpo ha sido hallado 48 horas después del siniestro. En el lugar del incidente todavía permanece atrapado el segundo hombre.

Según informa Europa Press, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acompañada por el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha acudido hasta el lugar de los hechos tras conocer la noticia. La regidora madrileña ha detallado que el obrero extremeño estaba trabajando en la obra realizando labores de retirada de carpintería de madera.

«Tenemos la certeza de que es él porque llevaba la documentación en el bolsillo y, por tanto, se ha podido comprobar» su identidad, ha explicado Barbero.

El edil se ha mostrado convencido de que, por los datos aportados por los bomberos, «lo lógico es que el fallecido no haya sufrido nada porque estaba absolutamente rodeado de escombros y ninguna posibilidad de respiración y con todos los escombros que han ido acompañando una probablemente enorme caída no había ningún tipo de posibilidad compatible con la vida».

La noticia ha sido comunicada a la familia por los servicios sanitarios, con el apoyo de psicólogos del Samur.

Condolencias

La alcaldesa ha señalado que han trasladado a la familia del fallecido «el dolor de la ciudad y su solidaridad«, al igual que el alcalde del municipio de donde era original el trabajador.»Haremos todo posible para que estos momentos amargos puedan contar con la solidaridad de todos y el cariño de los madrileños«, ha dicho.

La primera edil madrileña ha adelantado que atenderá ahora a la jueza de instrucción, que ha llegado junto al médico para confirmar la muerte y levantar el cadáver. Posteriormente, se realizarán las autopsias y pasos legales oportunos sobre este accidente laboral. «Sabemos que hay un Juzgado que ha abierto unas diligencias como es lógico con estas muertes», ha dicho.

La regidora matritense también ha manifestado que harán «todo lo posible» para que siniestros laborales de este tipo «tan dramáticos» no sucedan, «personas que entran a trabajar un día no salen porque algo que no debería haber pasado ha pasado».

Carmena también intentará saludar y dar el pésame personalmente a la familia del obrero fallecido aunque será cuando los parientes determinen porque «no quiere interrumpir estos momentos de dolor y tan íntimos». «Estaríamos encantados de darles un abrazo y sumarnos a su dolor. Ni las autoridades ni medios debemos molestarles, solo mostrar el dolor en este momento de duelo», ha dicho.

El fallecido pertenecía a la empresa Tygma, una subcontrata de los trabajos que se estaban realizando en el edificio, que se estaba reformando para construir pisos de lujo.

Los efectivos en el lugar del siniestro. / Bomberos Madrid

Los bomberos llevaban más de 48 horas buscando a los dos desaparecidos que quedaron sepultados entre los escombros. Ayer miércoles había más de 600 metros cúbicos de material acumulado en una «enorme masa de acero y hormigón», según explicaba el jefe de guardia de los Bomberos del Ayuntamiento, José Luis Castillo.

Ayudados por una grúa de grandes dimensiones desde la calle Viriato, que está a la espalda del inmueble siniestrado, los bomberos eliminan con martillos neumáticos los elementos inestables de las plantas superiores para poder trabajar también a cielo abierto y acelerar las labores de desescombro.

Según han explicado los bomberos, en el momento el que se desplomó el forjado de la séptima planta del edificio, arrastrando el de los niveles inferiores, había una veintena de trabajadores en el interior del inmueble. La gran mayoría consiguió salir por su propio pie.

.@BomberosMad ha rescatado el cuerpo de una de las dos personas atrapadas en el derrumbe de Martínez Campos tras más de 48 horas de intensa búsqueda. @SAMUR_PC ha confirmado el fallecimiento de este varón de 56 años. pic.twitter.com/tRM81WjU3k — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 24 de mayo de 2018

Debido a la complejidad del desescombro por el riesgo de desprendimientos, esta tarea se podría alargar «varios días», según ha explicado la concejal del distrito, Esther Gómez, quien ha detallado que aunque se ha descartado peligro en los edificios colindantes los vecinos desalojados no podrán regresar a sus casas hasta que termine esta labor que es «muy complicada».