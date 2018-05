Vecinos de Trujillo se organizan para recuperar las callejas del berrocal Vecinos haciendo trabajos de recuperación en una de las callejas del berrocal. :: CEDIDA Esta actividad ya se ha iniciado en la zona de Los Caserones y la idea es que tenga continuidad JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 23 mayo 2018, 08:26

Comparten tanto el disfrute de recorrer el berrocal, como la inquietud de mantener sus callejas, muchas de ellas intransitables. Así se puede definir el grupo de vecinos que se ha formado ahora para recuperar algunas de esas vías, con desbrozadoras y otras herramientas en mano. Esta labor ya ha comenzado. Sus responsables pretenden que esta acción voluntaria no sea esporádica. Por ello, pretenden dar forma a este proyecto para que esa recuperación no decaiga.

Uno de los promotores es Aurelio Moreno. Recuerda que esta iniciativa surge a raíz de una conversación con un compañero que ya había despejado de zarzales parte de una calleja en la zona conocida por los Caserones. Este hecho dio paso a buscar voluntarios para continuar con esta labor. A partir de ahí y al coincidir con los fines, la actividad se sumó el programa del Festival del Paisaje, Gestos y Jardines.

Antes del inicio de esta propuesta hace unos días, se marcaron unos objetivos. Las vías debían ser transitables para cualquier persona, como niños, mayores o personas con movilidad reducida. Además, «había que respetar el entorno, no siendo agresivos con el medio», explica. Con esa idea, se inició ese trabajo haciendo la vía de 1,20 metros de ancho, respetando siempre la fauna y la flora. También se buscaron las salidas del agua que había antiguamente. Todo ello se unió a la recuperación de paredes de piedra seca, además de la retirada de las piedras que estaban en mitad del camino. Moreno remarca que la Asociación para la Cultura y la Naturaleza (Acuna) compró una serie de herramientas destinada a esta labor. De igual forma, a través del Festival, Adenex aportó otra serie de utensilios necesarios.

«Si hay un bien público que está infrautilizado, debe ser la sociedad la que logre que sea utilizable»

Esa actividad puntual ha dado paso a otra 'quedada'. Ya, a través de las redes sociales, el fin de semana pasado, un grupo de voluntarios volvió a salir para mejorar la calleja de 'Los Charquitos'.

Este promotor, al igual que otras personas, insisten en que la intención es que esta tarea tenga continuidad en el tiempo. Por ello, considera que el siguiente paso es «consolidar un grupo en ese afán de ir haciendo callejas». A partir de ahí, se debería hacer comunidad, manteniendo el contacto con diferentes asociaciones interesadas en ese patrimonio natural. De hecho, ciclistas ya se han preocupado por este tema. El fin último es que se haga un trabajo de mantenimiento en todas las callejas del berrocal.

Moreno apunta que esa idea es un proyecto del ciclista Manuel Plaza y lo tiene cuantificado y estructurado. Sin embargo, como por ahora no hay dinero, la idea es ir poco a poco. No descarta, una vez organizados o con el apoyo de alguna entidad, acudir a ayudas para continuar con este proyecto integral. Recuerda que las callejas no solo forman parte del patrimonio natural de Trujillo, sino también es parte de las tradiciones, sin olvidar su vinculación con el ejercicio físico.

Añade que se pretende aunar fuerzas, sin criticar a nadie por esa falta de mantenimiento. Eso sí, tiene claro que «si hay un bien público que está infrautilizado, debe ser la sociedad la que logre que esos espacios sean utilizables». A partir de ahí, estos voluntarios están abiertos al apoyo de cualquier entidad.