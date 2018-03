Una granizada provoca una colisión múltiple en la A-66 con un camión y siete turismos implicados 00:50 Estado en que ha quedado uno de los vehículos implicados / BRÍGIDO El siniestro se produjo en el cruce de las Herrerías y, a pesar del impacto, no hay heridos CELESTINO J. VINAGRE Lunes, 5 marzo 2018, 14:12

Accidente múltiple aunque afortunadamente sin heridos en la A-66, a medio camino entre Mérida y Cáceres. Cerca de las 11.30 horas, a la altura del cruce de Las Herrerías, en la provincia de Cáceres, se ha producido una colisión en la que han participado un camión y siete turismos. En ese momento caía una fuerte granizada sobre la vía (kilómetro 590, a 33 kilómetros de la capital de Extremadura, en dirección a Sevilla,) y un turismo ha golpeado a un camión que le precedía. A partir de ahí se ha producido un accidente en cadena en el que han resultado dañados de diversa consideración hasta otros seis vehículos que llegaban a esa altura de la autovía de la Plata.

Más información Salida de vía en la Ex-110, en Valdebótoa

A pesar de lo llamativo del siniestro, fuentes de la Guardia Civil han indicado a HOY que no hay heridos. «Se ha congelado la carretera por la granizada. Iba detrás de otro coche y he visto que había un accidente. He podido frenar a tiempo. Me he dado cuenta que podía ser más peligroso quedarme en el coche porque seguían viniendo vehículos por detrás y he decidido salirme de él e irme al arcén», ha relatado a este diario Gumer Ribera, uno de los conductores que se ha visto implicado en esa colisión múltiple. «Yo solo he visto que un coche ha patinado y ha ido a golpear, casi empotrarse, con la parte trasera del camión. A Dios gracias no ha pasado más grave», añadía el conductor del camión.