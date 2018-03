Las goteras del pabellón de Navalmoral, un problema de difícil solución Labores de parcheo el sábado en el pabellón. :: Macama El portavoz municipal recuerda que se trata de una deficiencia estructural de la cubierta MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 6 marzo 2018, 08:09

Un problema estructural de la cubierta difícil de resolver, al verter el agua hacia adentro, aunque están abiertos a soluciones que sean asumibles por el Ayuntamiento. Esa es la respuesta que dio ayer el primer teniente de alcalde, Iñaki Rodríguez, al preguntarle los informadores locales por la presencia, de nuevo, de goteras y charcos en el pabellón del barrio del Molinillo como consecuencia de las lluvias que han caído en la última semana.

El portavoz municipal apuntó -«aunque no sea un consuelo»- que algo debe ocurrir con este tipo de infraestructuras cubiertas porque está sucediendo en más sitios y que en el caso concreto de Navalmoral no encuentran una solución técnica para evitarlo, estando abiertos a estudiar las que se reciban.

Actuaciones anteriores

Y lo cierto es que no debe ser fácil, puesto que las goteras y los charcos acompañan al pabellón prácticamente desde su construcción hace más de tres décadas, sin que se haya podido resolver a pesar de los intentos que se han hecho.

Ya en el año 2004 el Gobierno municipal destinó cerca de 260.000 euros a un proyecto, supervisado por el Consejo Superior de Deportes, que «iba a terminar con las humedades y la condensación de agua al sacar al exterior la canalización que iba por el interior», según aseguró la portavoz de entonces.

Una década después, en 2014, el Ayuntamiento se gastó otros 45.000 euros entre la reparación de la cubierta y del parqué, que se levantó por el abundante agua que entró. En ese momento se dijo que «se iba a ampliar la captación del agua».

Cuatro años más tarde la situación es la misma, con goteras, charcos y humedades, debiendo recurrir a parches en la pista y a cubos, trapos y fregonas en otras partes de la instalación. Y así parece que va a seguir cada vez que llueva con cierta intensidad si no llega una solución técnica casi milagrosa.

Unión del Pueblo Moralo

Las preguntas a Iñaki Rodríguez se hicieron tras la difusión de una fotografía con cubos para recoger el agua y del malestar que ha mostrado en un comunicado Unión del Pueblo Moralo, muy activo en los últimos días. El partido creado por la exconcejala popular María García explica que en la tarde del sábado, durante el encuentro entre Navalmoral FS y Silver Novanca, fueron testigos de esa situación y de las consecuencias que provoca.

«La pista se encontraba con más de cuatro zonas afectadas por las goteras, que dificultaron el partido, teniendo que parar en varias ocasiones para limpiar los charcos y evitar las caídas de los jugadores, que aún así se produjeron. Del mismo modo, otras zonas de las instalaciones estaban encharcadas, como el bar, el acceso a las gradas y la entrada, donde se produjo la caída de una persona que, afortunadamente, no se hizo nada, pero meses atrás no ocurrió lo mismo con otra que sufrió una fractura en el brazo. Y si no se pone remedio a saber cuál será lo siguiente que suceda», señalan.

UdPM recuerda que esta problemática se viene dando desde hace décadas debido a que la estructura de la cubierta tiene una serie de deficiencias, «que aún estando en conocimiento de los órganos competentes, no se soluciona ni acondiciona de la forma que requiere. A la vista de esta situación queda patente que son nulas las mejoras que se han hecho en el pabellón, pues no se ha atajado un asunto tan necesario, que provoca un grave problema a todas las asociaciones, instituciones y personas que hacen uso del mismo y que puede desembocar en uno mucho más grave si no se pone remedio ya».