La Gala del Deporte homenajea en Trujillo a los mejores del año en el teatro con numeroso público

Una de las ovaciones de la noche fue para el Club Fútbol Trujillo por su ascenso a Tercera División JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Sábado, 2 diciembre 2017, 09:43

El deporte trujillano celebró ayer su particular fiesta, con una entretenida gala, en un teatro Gabriel y Galán con numeroso público. No faltó casi nadie. Junto a los galardonados de la noche, estuvieron familiares, amigos, compañeros y autoridades de diferentes partidos políticos. La invitada especial fue la gimnasta Nuria Cabanillas. Todos ellos rindieron homenaje a los deportistas, colectivos y eventos que han destacado a lo largo de 2017. No faltaron algunas menciones especiales por su contribución al deporte.

El acto contó con momentos emotivos, con numerosos agradecimientos y con aplausos merecidos a los premiados. Todo ello estuvo aderezado con la magia del Alfred Cobami, que amenizó la gala con diferentes números. También participaron las chicas del Club de Rítmica Trujillo, que demostraron su buen hacer encima del escenario.

Tras la presentación de cada uno de los galardonados para que ocupasen sus asientos en la sala, la gala comenzó con las palabras de la concejala de Deportes, Gema Bernat. Hizo un recorrido por los diferentes eventos y actividades protagonizados por clubes y asociaciones locales a lo largo de este año. Pidió que esa actividad no parase.

A partir de ahí, se sucedieron los distintos premios. Una de las ovaciones de la noche se la llevó el Club Fútbol Trujillo, galardonado como mejor equipo del año, por su ascenso a Tercera División. Subieron al escenario jugadores de la actual plantilla, además del entrenador, Ignacio Lobo y del directivo, Ignacio Pérez Mena. Estos dos últimos destacaron el esfuerzo realizado para conseguir ese anhelado ascenso. Lobo también destacó la necesidad de que el fútbol trujillano esté unido.

No fue la única ovación de la noche. También fueron muy aplaudidos los mejores deportistas del año, Marta Pérez y Ángel Mellado, que por tercer año consecutivo recoge este galardón. Otra persona que recibió su merecida ovación fue Vicente Leo Barrera, por el galardón a su 'Trayectoria Deportiva.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el galardón 'al deporte sin barreras'. En esta edición, ha ido a parar a José María González, que practica tenis en sillas de ruedas, debido a la amputación de una pierna. El ciclismo, un año más, también estuvo presente en esta gala. En este caso, con la cronoescalada de La Cumbre a Trujillo, reconocida como mejor evento. El premio al mejor club fue para el Balonmano Trujillo-Tallleres Emiauto, por su 18 años de trayectoria. Su presidente, Juan Tapia recordó el papel desempeñado durante todos estos años. Estos galardones se completaron con una mención especial para Manolo Valle Ávila y el reconocimiento deportivo al club motero.