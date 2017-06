«El fuego no nos ha dejado dormir; hemos pasado miedo» Los vecinos de Villanueva de la Sierra se recuperan de una noche en vilo con la esperanza de que el incendio pueda ser extinguido ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 20 junio 2017, 23:53

«Todos hemos pasado miedo, porque el fuego se propagó rápidamente, porque las llamas estaban muy cerca del pueblo y no sabíamos qué podía pasar».

Felipe Saúl Calvo, alcalde de Villanueva de la Sierra, una localidad de 449 vecinos de Sierra de Gata, expresa el sentir de un pueblo al que el fuego le llegó de improviso en la tarde del lunes y que a última hora de este martes no estaba controlado. Sí estabilizado, que habitualmente es el paso previo. Se mantenía el nivel 1 de peligrosidad dada la cercanía a las viviendas.

«No ha sido intencionado. Lo provocó un rayo que causó un tremendo estruendo», relata Manuel de Bernabé. Eran cerca de las siete de la tarde cuando comenzaron las llamas, que rápidamente se propagaron por la sierra de Dios Padre, quemando a su paso pinos, eucaliptos y matorral.

Pero si la naturaleza generó las llamas también ha contribuido a pararlas. «Porque el viento las alejó del pueblo y porque el agua que cayó con la tormenta ayudó». Aunque sin la rápida actuación de los agentes trasladados hasta Villanueva, el fuego no se hubiera estabilizado.

«Comenzaron en los lugares más próximos a las viviendas y esto ayudó a tranquilizarnos; pero aun así el fuego ha seguido durante toda la noche, no hemos podido dormir por el miedo, por el temor a que las llamas se reactivaran», reconoce José Luis Gómez, vecino que vive en una de las casas más próximas al lugar donde empezó el incendio. «Llegaron a estar a 150 metros, así que lo hemos pasado mal», añade.

Mirando al monte

«Decidí llevar a mi hijo a Montehermoso, porque el fuego estaba muy cerca y no sabíamos qué podía pasar», señala Sheila Matillas. «Y yo me he pasado toda la noche en la calle, no podía dormir».

Como Guadalupe Iglesias, otra vecina también de la zona más próxima a las llamas. «A las tres de la madrugada hice café para los bomberos, que han trabajado muy bien, y después traté de dormir».

«Llevé a mi hijo con familiares a Montehermoso porque no sabía qué nos podía pasar» Sheila Matillas

Pocos lo consiguieron la noche del lunes en Villanueva. Muchos la pasaron en vilo, pendientes de un incendio forestal que no ha afectado a robles ni castaños, ni tampoco a los olivos, y que este martes se trató durante todo el día de controlar, lo mismo que el de Cañaveral, también en la provincia de Cáceres, que también está estabilizado y sobre el que anoche se desactivó el nivel 1.

«Los hemos pasado mal porque desconocíamos por dónde irían las llamas» Felipe Calvo

Ya en suelo pacense, el lunes ardieron un centenar de hectáreas en Puebla de Alcocer, en la zona protegida del Embalse de La Serena y Sierra de Pela, en un fuego que movilizó de madrugada a seis medios terrestres del plan Infoex, un coordinador de zona y tres agentes del Medio Natural de la Junta. En Villanueva, este martes aún se seguían viendo helicópteros, aunque la situación no era la del lunes. «Estamos más tranquilos, sabemos que los trabajos no han terminado, pero ya no hay llamas», declaró el alcalde.

Dos vecinos señalan las columnas de humo. :: / David Palma

Como él, sus vecinos trataban de recuperar la normalidad con la esperanza de ver desaparecer las columnas de humo que seguían visibles y que dejaban constancia de que la extinción aún no se había producido. «Confiamos en que esto termine pronto», manifestó Guadalupe Iglesias. Pero sin dejar de mirar al monte, a su sierra, a la que miman y de la que se enorgullecen en una localidad que tiene la Fiesta del Árbol más antigua del mundo, ya que data de 1805 y que ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Cada 26 de febrero los vecinos de Villanueva plantan árboles, no solo por una mera cuestión de decoración, sino para proteger un bien común, el monte, en beneficio de la fauna y los seres humanos.

Por eso los vecinos de Villanueva miraban con tristeza a su sierra, la que se quemó por última vez a comienzos de los noventa y que hoy muestra de nuevo una gran mancha negra.