Familiares de 80 enfermos de alzhéimer y otras demencias ven dramático el cierre de la asociación por falta de ayuda

La presidenta de AFA Coria (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias), Rita Domínguez Vivas, acompañada del trabajador social César Calle Dellanos, informaron a los socios de la situación por la que pasa esta asociación, que muchos consideran un verdadero drama desde que cerró su actividad el pasado día 28 de febrero, a causa de la denegación por parte de la Junta de Extremadura de la ayuda que hasta ahora percibía.

Como consecuencia de esta denegación, la sede de Coria está cerrada desde el pasado día 28 de febrero, lo que ha supuesto el despido de un trabajador social, una psicóloga, un fisioterapeuta y dos auxiliares de geriatría, lo que afecta también a más de 80 usuarios de todo el Área de Salud de Coria, entre enfermos de alzhéimer y otras demencias, familiares y/o cuidadores principales, los cuales se beneficiaban de programas de ayuda a domicilio, talleres de estimulación cognitiva, talleres de psicomotricidad, apoyo social y psicológico, y otros.

Situación muy delicada

Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dijo Domínguez Vivas, «apuntan que no se descarta ninguna posibilidad de rescatar proyectos que sean de interés social considerable, pero no hay ninguna partida de rescate, por lo que no nos dan una solución a corto plazo para resolver la situación en la que nos encontramos», lamentó. A pesar de esta situación tan delicada, «de las peores desde la fundación de esta asociación en 1997, AFA Coria no va a estar parada y continuará buscando apoyos, tanto públicos como privados», dijo.