La fábrica de Gallina Blanca en Miajadas hará las nuevas cremas caseras Guillermo Fernández Vara durante su visita a la planta de Miajadas. / JAIRO PINO La fábrica ha inaugurado una nueva línea de trabajo y ha contratado a 25 empleados más para ello EFE Martes, 7 noviembre 2017, 19:41

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha aprovechado este martes la inauguración de una nueva línea de producción de Gallina Blanca en Miajadas (Cáceres), para calificar de «estupidez» el boicot a los productos catalanes, además de «enormemente injusto e insolidario».

A juicio de Fernández Vara, esta estupidez «derivará en que se sigan cometiendo estupideces hasta que haya un punto de no retorno» y ha añadido que no solo daña al sector agroalimentario sino que los primeros perjudicados son los más débiles de la sociedad, «que son los que empiezan a salir por la puerta cuando no hay trabajo para ellos».

Además, ha insistido en que de la huerta extremeña proceden la mayoría de los ingredientes de las cremas caseras, cuya línea ha inaugurado Gallina Blanca, además de verduras y hortalizas de diferentes productores de Levante, Castilla la Mancha, Andalucía, Navarra y La Rioja.

Durante el recorrido a estas instalaciones, ha estado acompañado por el director general de Gallina Blanca en España, Fernando Fernández; el director de operaciones del Grupo, Josep Maria Vila; y el director de fábrica, José Manuel Campos.

Los responsables de la planta han indicado que con la inauguración de esta línea, que coincide con el 80 aniversario de la presencia de la compañía en Miajadas, se apuesta de nuevo por la localidad extremeña, donde ya fabrica la mayoría de salsas de tomate del grupo y todo el caldo para España e Italia.

Ahora se suman las nuevas cremas caseras que se elaborarán para todo el mercado español, para lo que se han creado 25 nuevos puestos de trabajo directos y que tiene previsto producir más de 5 millones de briks de cremas al año.

Dicha actuación supondrá un nuevo impulso a la comarca, algo que ha agradecido Fernández Vara, puesto que GB Foods ha contribuido con su capital al desarrollo de esta tierra y los extremeños, con su trabajo lo han hecho para contribuir con la entidad, ha afirmado.

En este sentido, el director de Gallina Blanca España ha añadido que las nuevas cremas caseras responden al afán innovador y compromiso por ofrecer soluciones culinarias adaptadas a las necesidades y gustos de los consumidores además de un ejemplo de su apuesta por las comunidades locales.

Con la nueva fabricación, Gallina Blanca impulsa junto con la Asociación Plena Inclusión de Montijo un proyecto de integración laboral en el que personas con discapacidad cultivarán calabazas y calabacines para la elaboración de las nuevas cremas caseras con el objetivo de ser «útiles» en el proceso y «conseguir que se sientan importantes».

El acuerdo contempla la puesta en marcha de cuatro invernaderos y varios campos con una superficie total de una hectárea en los que 13 personas con discapacidad intelectual de la entidad cultivarán calabazas y calabacines para las nuevas cremas caseras.

Inaugurada en 1978, la planta de Miajadas cuenta con una superficie construida de 150.000 metros cuadrados y una plantilla de más de 300 personas, que se duplica durante la campaña de recogida del tomate.

Desde este centro se fabrican y envasan las salsas de tomate, tanto para el canal consumidor de España y Holanda como para el canal foodservice.