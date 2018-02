'Extrujarte' en Trujillo echa a andar con la participación de 12 artistas Artistas y responsables el día del a inauguración. :: JSP Destaca la gran variedad de las obras que se pueden ver en el Barrantes Cervantes JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 19 febrero 2018, 07:58

No es una simple exposición. Se trata de un punto de encuentro de artistas vinculados con la ciudad trujillana para dar a conocer al público sus últimas creaciones en muy diversas disciplinas. Con esa idea nació 'Extrujarte' en 2015 y con esa idea se ha puesto en marcha, de nuevo, este año en el Palacio Barrantes Cervantes. Así, vuelve a este lugar tras ubicarse la pasada edición en la sala de exposiciones en los bajos del Palacio de la Conquista. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

La iniciativa fue inaugurada el pasado viernes, con una gran participación de público, entre autoridades, responsables del proyecto, así como particulares interesados en el arte trujillano. Esta muestra colectiva está formada por 12 artistas, un número inferior a otras ediciones. Algunos de estos participantes han estado presentes en las cuatro ediciones y otros se incorporan por primera vez a 'Extrujarte'. Se pueden ver obras desde pintura y escultura, hasta fotografía y pintura sobre soporte digital, pasando por instalaciones y audiovisuales, trabajos en madera, cerámica esmaltada y 'face paint'.

Uno de estos participantes desde los inicios es José Manuel García, Jomi. Detalla que en esta IV edición han participado menos artistas que en otras ocasiones. Sin embargo, considera que el espectador puede ver mejor las obras, ya que las salas no están tan saturadas. Cada artista participa como máximo con cinco o seis piezas. También pone de manifiesto la gran variedad existente.

La idea es que tenga continuidad a lo largo de los años e, incluso, ampliar a dos citas

Además de Jomi, el resto de artistas son Ana Blanco Marín, Belén de Miguel, Borja Romero Calero, Carlos Durán Mayoral, Karco, Manuel Martín Avis, María del Carmen Mateos de Andrés, María Teresa Puy Rodríguez, Marisol Cercas, Miriam Marian Avis y Pedro Alonso Pablos. La muestra cuenta con el trabajo de Estela R. Cerrillo como coordinadora. Jomi apunta que, gracias al trabajo realizado en las pasadas ediciones, Extrujarte se ha convertido en un referente para los creadores. Prueba de ello es que ya no hace falta ponerse en contacto con los artistas, sino que las personas interesadas llaman a los organizadores para participar en este proyecto.

No tiene dudas de que la idea es que tenga continuidad esta peculiar exposición a lo largo de los años e, incluso, ampliar a dos citas. Reconoce que en alguna ocasión se ha hablado de que perdure en el palacio Barrantes Cervantes y tener otra fecha para realizarla en la salas del Palacio de la Conquista. No obstante no hay nada concretado.

Esta muestra se puede ver hasta el 11 de marzo, de jueves a domingo, de doce a dos de la tarde y de seis a ocho. Los domingos solo está abierto en horario de mañana.

No es la única actividad que ha podido disfrutar el público este fin de semana en la ciudad. También se han llevado a cabo propuestas vinculadas a la naturaleza y a las aves con el proyecto 'Observa Fio'. El buen tiempo ha provocado que distintas propuestas hayan tenido una buena acogida.