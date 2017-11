El encuentro de los Sánchez La salida de los novios tras la boda civil. :: hoy María y Antonio Martín Sánchez, de Vitoria, con raíces extremeñas, conocen a parte de su familia cacereña en la boda de ella en Ibahernando JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Domingo, 5 noviembre 2017, 09:37

Una historia llena de casualidades, aderezada por la curiosidad y el entusiasmo de sus protagonistas. Así se puede resumir el año que han vivido los hermanos María y Antonio Martín Sánchez, residentes en Vitoria, con raíces extremeñas. El destino les ha brindado la oportunidad de conocer a parte de su familia Sánchez, residente en Cáceres, que no sabían que existían. Lo hicieron hace una semana, en la boda de María, en Ibahernando, de donde proceden algunos de sus antepasados.

Este relato nace a raíz de que esta vitoriana, ya jubilada, encuentra, tras la muerte de sus padres, una esquela del hermano de su abuelo, con poca información. Con este documento decide indagar en sus orígenes en la población viveña. Sabía que de allí era, al menos, su abuelo.

Los dos hermanos matizan que, antes de esta historia, casi no conocían la región. Sus padres emigraron en los años 50 de Torrecillas de la Tiesa al País Vasco, cuando María y Antonio tenían solo unos meses y sus tres hermanos todavía no habían nacido. Aunque no olvidaron sus raíces, perdieron el contacto con Extremadura. Ese hecho no fue un impedimento para que María iniciase las averiguaciones.

Tras un primer viaje, en octubre de 2016 volvió a Ibahernando para continuar con la búsqueda de sus orígenes. Los vecinos le han servido de gran ayuda, reconoce. Averiguó que sus bisabuelos se casaron en esta localidad. Él era el secretario del pueblo. Gracias a un grupo de mujeres, encontró más datos en el archivo de la iglesia. También ha buceado por archivos de otras localidades. La información obtenida la unió a una carpeta con documentación de cinco generaciones que guardaba su hermano. Esos documentos parten de Fernando Pulido Peinado, que se marchó a Puerto Rico en 1837. Fue comandante del Ejército en la Guerra de Cuba. Una de sus hijas se casó con ese secretario, Rufino Sánchez y a la postre su bisabuelo.

Ante esta vinculación con Ibahernando, María, que mantiene desde hace años una relación con un vitoriano, decidió casarse el 28 de octubre en la población viveña. La historia no termina ahí.

El azar volvió a mover ficha. Un vecino de este municipio, en una reunión, le comentó al responsable de Addeco Consultores en Cáceres, Juan Bautista del Río Sánchez, que era de Ibahernando. Del Rio le respondió que de allí provenían sus ancestros. La conversación desencadenó comentándole el propio vecino que una posible prima suya, que no sabía que existía, estaba buscando información de su familia. Esa inesperada coincidencia hizo que se pusieran en contacto esos dos primos. Sus abuelos eran hermanos.

Tal fue la sorpresa que los familiares se contagiaron del entusiasmo, hasta tal punto que fueron invitados a la boda de los vitorianos. De hecho, Juan Bautista actuó como padrino. Todos ellos, unos 35, se conocieron a raíz del enlace.

Acudieron Sánchez de distintas generaciones. La mayor fue una de las tías, con 86 años. Tras la emotiva ceremonia por lo civil, la comida sirvió para que los asistentes se pusieran al día. «Detectamos una carga genética característica, muy acusadas», señala Del Río Sánchez. «Ha sido una explosión emocional. Se creó una gran sintonía», explica Antonio. «Solo tenemos palabras de agradecimiento porque el pueblo ha revivido parte de nuestra historia», añade María.

La idea ahora es continuar ese contacto, recuperar el tiempo perdido y seguir investigando.