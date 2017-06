Encuentro de bandas de música en el parque El programa se iniciará con el habitual pasacalles. :: MAM Actuarán los grupos municipales de Daganzo y Talarrubias, además el colectivo local y la minibanda MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 30 junio 2017, 10:23

Las bandas municipales de Daganzo (Madrid) y Talarrubias (Badajoz), además de los anfitriones, protagonizarán el XI Encuentro de Bandas de Música 'Villa de Navalmoral', que se celebrará en la noche del sábado en el parque municipal abriendo la programación cultural del verano.

La actividad se iniciará a las ocho y media con un pasacalles por la zona peatonal de las bandas que participan. A su término, alrededor de las nueve y media, actuarán en el parque. Primero lo hará la Minibanda Navalmoral, que dirige Iván Correas Rincón, con temas de 'El señor de los anillos' y 'Juego de tronos'. Después lo harán la Banda Municipal de Daganzo, con 'Evocación', 'Pilatus, Mountain of Dragons' y 'The Blues Factory', y la Banda Municipal de Talarrubias, con 'Don Pajarita', 'My way', 'La máscara del Zorro' y 'Queen in concert'.

El himno, entre todos

El concierto lo cerrarán los organizadores, la Banda de Música de Navalmoral, que dirige Javier Fernández Trueba, con 'Suspiros de España', 'Moment for Morricone' y 'Deep Purple medley', para finalizar todos juntos interpretando el himno de Navalmoral.