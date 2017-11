Los encierros y capeas se mantendrán el sábado y el domingo de carnaval en Trujillo Encierros en los carnavales. :: JSP Estudian realizar alguna actividad nueva, como una capea de mujeres u otra nocturna, aunque antes consultarán al Ayuntamiento JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Domingo, 26 noviembre 2017, 09:45

Algo más de dos meses faltan para que lleguen los Carnavales y, con estas fiestas, los encierros y capeas en la plaza Mayor. Serán los días 10 y 11 de febrero. A pesar de que falta todavía bastante tiempo, los responsables de la Asociación Encierros Carnavales Plaza Mayor no descansan para ir, poco a poco, con los preparativos e intentar conseguir la financiación suficiente. Su presidente, José Rojo, remarca que, a partir de ahora, se acelera esa organización. De hecho, ya se tiene contratada la plaza portátil, con una capacidad de 2.500 personas sentadas.

Rojo confirma que se mantendrán los encierros y las capeas tanto el sábado, como el domingo. Además, estudiarán la posibilidad de introducir alguna actividad nueva, aunque por ahora no hay nada confirmado. Entre las que se barajan, está una capea de mujeres e, incluso, una capea nocturna, aunque se necesitaría poner más iluminación artificial. Antes de nada, «hay que hablar con el Ayuntamiento para saber lo que van a preparar y según nos digan, actuaremos», sostiene.

Ahora, una de las principales labores es conseguir el dinero necesario para sufragar los gastos. Para ello, los responsables llevan a cabo diferentes acciones durante todo el año. Con ese objetivo, estuvieron presente en la Feria Agroganadera de Trujillo. También participaron en la Feria del Queso. Además, ponen en marcha diferentes sorteos. Rojo recuerda que estos festejos suponen una inversión que rondará los 35.000 euros. Matiza que todavía no está cerrado hasta que no se ejecuten las diferentes partidas.

El dinero saldrá de la colaboración de vecinos y empresarios, además de las propuestas que lleva a cabo la organización, junto a la venta de entradas. Matiza que siempre se tiene el 50 por ciento de los gastos disponible antes de la celebración de los festejos. «Por ello, no dejamos de hacer todo el año cosas para no tener problemas a última hora y no se puedan celebrar», apunta. Este dirigente también remarca la ayuda de numerosas personas en diferentes tareas.

El presidente del colectivo, asimismo, explica que, por ahora, no espera una gran ayuda económica del Ayuntamiento.