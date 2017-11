Educación propone cambiar la norma ante las agresiones de docentes El secretario general de la Consejería asegura que están prestando apoyo a los tres profesores atacados, el último en Miajadas EUROPA PRESS Viernes, 10 noviembre 2017, 18:07

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha considerado que «por lo menos habría que darle una vuelta o dos» a la actual normativa extremeña para la convivencia pacífica en los centros educativos, debido a su antigüedad al datar de 2007.

De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa en la que transmitido la «condena enérgica» de la Junta a las tres agresiones sufridas por docentes a manos de alumnos en lo que va de curso en la región; y en la que ha mostrado la solidaridad con los afectados.

Así, ha condenado este tipo de sucesos porque «es intolerable desde el punto de vista del respeto a las personas» y porque «va en contra de la línea de convivencia pacífica que debe imperar en un centro educativo».

En concreto, se ha referido a dos agresiones a docentes sufridas en lo que se lleva de curso en el instituto de Zalamea de la Serena y en el IES 'Ciudad Jardín' de Badajoz, en ambos casos por parte de alumnos de 1º de la ESO; así como a un caso reciente esta misma semana en el IES 'Gonzalo Torrente Ballester' de Miajadas, en el que un alumno de 1º de Bachillerato, según ha explicado, ha agredido a un docente al que ha causado un esguince cervical y que se encuentra de baja.

Al respecto, Rodríguez de la Cruz ha incidido en que la Consejería de Educación está ofreciendo a los afectados asistencia jurídica por si desean acudir a la vía penal tras estos sucesos, así como ayuda psicológica desde el Servicio de Riesgos Laborales de la Junta «por si también fuera necesario».

En todo caso, y aunque en los últimos años se han registrado una media de uno o dos casos de agresiones de profesores a manos de alumnos en la región por curso, ha defendido el planteamiento de que aún así no se está ante «un problema objetivamente grave» y que, en consecuencia, no se debería «crear una alarma social», aunque ha incidido en que hay que seguir trabajando para «conseguir que no haya ni un solo de agresión a los docentes» en Extremadura.

Actuaciones

Por otra parte, el secretario general ha recalcado que la Junta no mantiene una actitud pasiva ante esta problemática como según ha indicado alguna organización ha dicho, sino que se están poniendo en marcha los protocolos existentes «con la consiguiente expulsión de los alumnos agresores previo de la tramitación del correspondiente expediente».

Al mismo tiempo, ha añadido que teniendo en cuenta que las agresiones en centros «no es un problema sólo disciplinario sino sobre todo un problema educativo», la Administración educativa ha puesto en marcha una serie de actuaciones, como la de que por ejemplo en la hora de tutoría de los alumnos con su tutor «se están trabajando actuaciones y temáticas referidas a la no violencia y para favorecer la convivencia en los centros educativos como antesala de una convivencia social pacífica entre ciudadanos».

Observatorio

En todo caso, Rodríguez de la Cruz ha anunciado que el próximo mes de diciembre se reunirá el Observatorio Regional de la Convivencia Escolar de Extremadura, un órgano del que forma parte la comunidad educativa en su conjunto (padre, profesores, administración y Fiscalía de Menores).

En dicha convocatoria, según ha apuntado, se incluirá en el orden del día un punto para que el citado observatorio analice la situación actual de la convivencia en los centros extremeños y a partir de dicho análisis proponga, «si así lo estima oportuno», las medidas pertinentes para mejorar dicha temática.