Las donaciones de sangre se recuperan tras cinco años de caída

El pasado año se extrajeron un total de 2.664 bolsas de sangre en el área de actuación de la Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo, 80 más que en 2016, rompiendo la tendencia a la baja que se venía registrando desde el 2012, cuando se alcanzó el máximo histórico de 3.461 unidades. Esas bolsas se traducen en 1.158 litros de sangre. Los datos se extraen de la memoria anual que la Hermandad desgranó en la XXXIII asamblea general que celebró ayer en la casa de cultura, y en la que este año quiso hacer un reconocimiento al Ayuntamiento de Navalmoral por el apoyo que brinda al colectivo desde su creación.

No obstante su presidente, José Luis Fernández, insistía en que los resultados podrían haber sido mucho mejores de no ser por los problemas, principalmente económicos, que atraviesan en los últimos años, los cuales les impiden «realizar las actividades de promoción y atención al donante que nos llevarían a recuperar, o al menos mantener, la donación en nuestra área en unos niveles similares a los alcanzados en 2009 y 2010».

Aquí apunta que no le gusta quejarse, pero que ha de hacerlo «cuando se constata que desde la consejería de Sanidad no muestran mucho interés en resolvernos los problemas denunciados, ya que de una u otra forma las necesidades se siguen cubriendo y saben que siempre pueden contar con el altruismo y la generosidad del donante para conseguirlo». En ese sentido recordó que en el último año se vieron obligados a suspender varias actividades programadas, como las asambleas locales y las reuniones de trabajo con los delegados en las poblaciones; una extracción en Madrigal de la Vera por falta de personal sanitario y otra en Navalmoral, en la Feria de la Salud, «al considerar la médica responsable que el local no reunía las condiciones higiénico-sanitarias debidas».

Estadísticas

2.611 de las 2.664 extracciones se realizaron en las 49 salidas de la unidad móvil del Banco de Sangre, por solo 53 en el hospital.

El número de donantes registrados es de 6.819. De estos 3.019 permanecen activos, de los que 1.474 son habituales o se han reincorporado recientemente, registrándose 317 nuevos y 15 bajas durante el mismo periodo.

La asamblea incluyó la intervención de autoridades locales y regionales, el fallo del Certamen de Dibujo Infantil y Juvenil alusivo a la donación o el reconocimiento a donantes destacados.