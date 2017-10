«Los inventores no interesamos a nadie» 1 Domingo San Román inicia una campaña de firmas para reivindicar un reconocimiento para la labor del inventor ELOY GARCÍA SAUCEDILLA. Sábado, 28 octubre 2017, 08:48

Reconocer la labor de los inventores en la sociedad a la vez que dignificar su profesión. Ese es el objetivo de Domingo San Román, electromecánico de profesión ya jubilado, natural de Villanueva de la Vera que reside en la actualidad en Saucedilla, que lleva toda una vida dedicado a la invención.

Para conseguir su objetivo San Román, que ya apareció en HOY hace más de dos décadas con esta misma reivindicación, ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org.

«A ver si de una vez los inventores podemos tener un estrato social que no tenemos. Cuando entras en algún sitio y presentas a un amigo como inventor vas a ver que todo el mundo se va a reír, como diciendo que ahí viene otro loco. ¡Pues no, señor!, si no fuera por nosotros estaríamos todavía en la edad de las cavernas. Lo único que quiero es que se reconozca a este colectivo como tal, de la misma manera que se reconoce a cualquier otro», afirma.

«Inventamos cosas para el día a día, para que la gente viva mejor»

Y es que San Román insiste en que siempre han sido dados de lado como colectivo. Así lamenta que la administración no se interese por ellos a pesar de las aportaciones que hacen a la sociedad y de sus contribuciones para mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar común.

«Nadie nos hace caso, no interesamos a nadie, nos callan, nos amenazan,... Tengo amigos que incluso han sido tiroteados, otros han desaparecido. A mi también me han amenazado: si no me lo vendes, te lo copio. Y además de todo esto, luego las patentes no valen para nada», denuncia y añade que se basan en una ley obsoleta de más de 200 años.

Sobre sus inicios en esta vocación, asevera que «inventor se nace» y que de no ser así «no lo puedes aprender». En su caso particular, ya desde joven mostró inquietudes por resolver los problemas que detectaba en la vida cotidiana.

«Mi problema surge cuando veo una cosa que no funciona. Entonces se me enciende un chip, a mí y a cualquier inventor. Pero ojo, nosotros no inventamos bombas ni como subir a la Luna. Nosotros inventamos cosas para el día a día, para que la gente viva mejor. Es más, creo que todo lo que está pasando hoy en día es consecuencia de la gente que no quiere progresar o que quiere especular», lamenta San Román.

Trayectoria profesional

En cuanto a su trayectoria profesional, además de trabajar como electromecánico para empresas importantes en España, en Francia y en el continente africano, afirma haber patentado cuatro inventos. Una depuradora de agua (con la que asegura que pudo ganarse la vida pero que no quiso porque nunca le ha gustado comercializar), un sistema de calefacción, una caldera y un secadero solar de tabaco, de cuya invención hace ya tres décadas.

«En este caso he de reconocer que sí me han querido ayudar para desarrollar este invento, pero no lo hice porque no acepté las condiciones que me ponían», rememora.

No obstante insiste que su secadero es mejor y menos contaminante que los actuales, que tienen biomasa como combustible.

«Se trata de un secadero de tabaco rubio que también puede servir para secar pimiento, estevia o para deshidratar alimentos. Y todo a un coste casi ridículo, que no se puede decir porque no me creerían. Es una pena que en Extremadura estemos tirando energía a punta pala con el tema de los secaderos de tabaco», critica refiriéndose a que los actuales de biomasa tardan más en secar y que también contaminan.

«Esto sí que no contamina. Nunca va a contaminar. Y sí, quiero hacer un modelo de gran tamaño para demostrarlo y para demostrar que los inventores somos útiles a la sociedad, aunque no se nos reconozca», añade este inventor.