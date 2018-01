Un dialecto sin fecha de caducidad La asociación Raíces de Peraleda ha recuperado más de 2.000 palabras y expresiones usadas desde tiempo inmemorial en Peraleda de la Mata y la comarca PERALEDA DE LA MATA. Miércoles, 31 enero 2018, 09:27

Las inquietudes etnológicas del filólogo peraleo Ángel Castaño fue el germen del que hoy, cuatro meses después, se ha convertido en un exhaustivo trabajo de investigación en el que ha acabado embarcándose la práctica totalidad de la población de Peraleda de la Mata. El fruto de esa semilla inicial (recopilación de más de 2.000 palabras y frases autóctonas que en un futuro vendrán a conformar un diccionario dialectal, así como vídeos, reportajes, etcétera).

Y decimos la totalidad de la población, literalmente. Unos, alrededor de 25, muy directamente a través de la asociación Raíces de Peraleda, de la que son socios. Otros tantos como directos colaboradores de la misma, aportando de igual forma su tiempo y esfuerzo de forma altruista. Y por último el resto de la población, con testimonios y documentación de lo más diversa. «Digamos que todos los que estamos colaborando formamos como tres anillos, el primero los más involucrados, luego colaboradores, que también están aportando mucho, y finalmente el resto de la población», explica Castaño, quién actualmente es profesor en la Escuela Oficial de Idiomas de Zamora.

El alcalde comprando camisetas conmemorativas para recaudar fondos. / R.D.P.

No obstante, Castaño huye del protagonismo, incidiendo en el trabajo que se está llevando a cabo por los citados anillos, con numerosas horas que cada uno de sus componentes restan a su tiempo libre en pro de esta auténtica labor investigadora, así como con la ayuda del Ayuntamiento, que también colabora económicamente.

A través de una página web cualquier vecino puede buscar el significado de palabras y expresiones

Desde el colectivo recuerdan que «Raíces de Peraleda nace como un proyecto de etnografía digital que tiene como principal tarea el estudio de la lengua y el modo de vida que existía en la localidad antes de los años 50, que es cuando la modernidad y la tecnología entraron en el pueblo cambiando modos y formas ancestrales».

Pilares de actuación

Para llevar a cabo el proyecto subrayan que se basan en dos pilares de actuación. Por una parte una amplia recopilación de experiencias. «Mediante entrevistas a los mayores intentamos reflejar cómo era la vida pre-tecnológica en nuestro pueblo, que tan poco había cambiado durante siglos. Con las entrevistas elaboramos vídeos que vamos publicando en Internet. Pronto abriremos otros canales de vídeo como tutoriales, recetas, canciones, juegos, oficios, etcétera, y un canal de fotografías antiguas».

Socio entrevistando a uno de los mayores participantes en el proyecto. / R.D.P.

Por otra parte, están llevando a cabo un estudio del dialecto «tal y como era antes de que la radio comenzara la imparable introducción del estándar», transcribiendo los vídeos para posteriormente ser estudiados con medios tecnológicos para extraer la gramática propia. «Mediante entrevistas y cuestionarios específicos, con las aportaciones de todo el pueblo, estamos recopilando el vocabulario antiguo que está siendo publicado en el diccionario online de peraleo y que cuenta ya con unas 2.000 palabras y expresiones que, cuando esté terminado, será probablemente el diccionario tecnológicamente más avanzado e interactivo de Internet». Aquí aclaran que «no pretendemos resucitar el dialecto, sino estudiarlo y conservarlo, comparándolo con las poblaciones de la zona y el habla de las provincias limítrofes para averiguar de dónde vino nuestra población y qué influencias tuvo de su entorno». De igual forma, trabajan la vertiente pedagógica «para convencer a la gente mayor de que el dialecto de aquí no es un español deformado y estropeado, sino un dialecto del castellano medieval con rasgos propios, y por tanto no se trata de que hablan un mal castellano, sino un buen peraleo. De este modo pretendemos también combatir el complejo de 'hablar mal' sustituyéndolo por el orgullo de 'hablar diferente'. Este objetivo es muy importante, pues está empezando a hacer que algunos mayores dejen de avergonzarse por su forma de hablar y comiencen a sentirse orgullosos de conservar un tesoro que hasta ahora nadie daba ningún valor», concluyen.

Una de las numerosas fotografías de la época recopiladas por la asociación. / R.D.P.

Entre estos vocablos y expresiones tenemos 'A ca triquitroque' (frecuentemente, repetidamente), 'atascarse las garabanetas' (discutir, regañar, insultarse), 'estar en clo' (estar acostado), 'andar regüeltas las almólferas' (amenazar lluvia, estar el tiempo revuelto), 'andacapadres' (trastos, objetos inútiles y sin valor), 'apegostronarse' (aglomerarse, apegar), 'calambuco' (recipiente), 'encalaminar' (preocupar), 'cavuchear' (cavar), 'enderantes' (antes), 'no es cebá que se escabece' (expresión que significa que lo que se está haciendo no corre prisa),... y así hasta más de 2.000 vocablos y acepciones, que siguen creciendo día a día.

No obstante, la gran cantidad de información que está siendo recopilada (prosiguen las entrevistas y documentaciones, ampliándose el volumen de material día a día) está propiciando que el proyecto vaya más allá, estudiando no solo el dialecto, sino la forma la historia y la forma de vida peralea, en todo caso fácilmente extrapolable al resto de las poblaciones de la comarca de Campo Arañuelo por su cercanía. «Evidentemente no se circunscribe a Peraleda, pues no es una población que viva aislada del resto. Muchos de los vocablos, así como de nuestras costumbres, han sido y son compartidas por poblaciones vecinas, aunque algunas se hayan ido perdiendo con el paso de los años y la globalización a la que tiende la sociedad», subrayan.

Objetivo primordial

De hecho, este es el objetivo primordial, que esas costumbres, vocablos y usos ancestrales, en algunos casos estudiados desde las universidades, no acaben perdiéndose en el tiempo, máxime cuando muchos de ellos aun perviven, y muy vivos, en Peraleda de la Mata.

Homenaje a los mayores y proyección de los vídeos organizado por Raíces de Peraleda. / R.D.P.

Por otro lado, desde Raíces de Peraleda insisten en la necesidad de que las administraciones se involucren en la iniciativa, toda vez que es mucho el trabajo que se está llevando a cabo y que, junto a la futura edición del diccionario, precisa de ayudas económicas. No obstante, a través de la venta de camisetas, patrocinadores y aportaciones particulares ya han conseguido recaudar cerca de 5.000 euros. Para concluir, hacen un llamamiento a la Universidad de Extremadura para que colabore, con apoyo a la hora de llevar a cabo los diversos estudios que conlleva el desarrollo del proyecto.