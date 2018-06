Deportes no se olvida del proyecto de las pistas de pádel y de atletismo en Trujillo Los terrenos donde se desarrollará el nuevo proyecto. :: JSP Se va a optar a una subvención de 'Generadores de Empleo Estable' para la iniciativa JAVIER SÁNCHEZ Viernes, 15 junio 2018, 08:16

La concejala de Deportes, Gema Bernat, no ha abandonado el proyecto de la creación de una pista de atletismo, con un foso de salto de longitud y unas pistas de pádel, con un graderío. Aunque esta iniciativa ha sufrido algún 'traspiés', parece que se ha encaminado de nuevo para poder optar a una subvención anhelada, a través del Gobierno central. La propuesta también incluye un campo de fútbol playa que se puede convertir en dos pistas de balonmano playa o en tres de vóley playa. También se tiene pensado construir otro graderío, junto a unos vestuarios, un bar y una sala de almacén.

Bernat apunta que este proyecto deportivo se había ideado, la última vez, en el campo de césped artificial de San Lázaro. Sin embargo, se descartó esa ubicación, porque desde Vías Pecuarias no se dio el permiso necesario, ya que no es terreno municipal. Para que fuese viable, habría que hacer un trueque de terrenos y la construcción que se llevase a cabo no podía ser permanente.

Ante estos condicionantes, la Concejalía de Deportes ha vuelto a plantear este proyecto donde se pensó la primera vez. Se trata del campo de tierra, situado junto al campo de fútbol municipal Julián García de Guadiana. La concejala apunta que las normas urbanísticas permiten construir unas instalaciones deportivas en este lugar. Además, el espacio es municipal.

Buscando financiación

Tras retomar la nueva ubicación, los servicios técnicos del Ayuntamiento han estado trabajando los últimos días para presentar la propuesta a la convocatoria de subvenciones a las corporaciones locales para la contratación de trabajadores para la ejecución de proyectos de interés general y social Generadores de Empleo Estable 2018. La ayuda máxima a conceder es de 120.000 euros, que van destinados a mano de obra. Si se concede, luego se puede pedir una ayuda para materiales a través de la Junta de Extremadura, según fuentes municipales.

La edil considera que para la ejecución del proyecto en su totalidad harán falta dos años. A pesar de ello, confía poder dejarlo todo encaminado antes de que termine la legislatura. De hecho, ya está pensando en algunas posibles ayudas que pueden favorecer al pago de algunas de esas infraestructuras. Recuerda que la Dirección General de Deportes ha sacado un decreto ley para la nueva creación de instalaciones. Mediante este sistema, se podría financiar el tartán de la pista de atletismo, detalla. También buscará financiación para las pistas de pádel.