Ya hay denuncias por la normativa sobre carteles y ocupación de vía en Trujillo Esa tramitación está dirigida a situaciones contrarias a la ordenanza o por no tener licencias JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 29 diciembre 2017, 08:13

El nuevo texto de la normativa sobre los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública o, dicho de otro modo, sobre cartelería, rótulos, terrazas y veladores, entró en vigor en septiembre de 2016. A pesar de ello, por ahora, no se tenía conocimiento de que su incumplimiento hubiese conllevado ninguna sanción. Este hecho ha cambiado, en las últimas semanas. La Policía Local ya ha sancionado a más de una decenas de establecimientos por no adaptarse a esta normativa, según fuentes policiales.

Estas mismas fuentes recuerdan que, ya, los agentes locales se dedicaron el año pasado a informar de los nuevos parámetros de esta ordenanza en relación, sobre todo, a las ocupaciones de vías de terrazas y expositores, cartelerías y rótulos, entre otros. «Se decidió avisar a todos los establecimientos de la entrada en vigor de esta normativa» para que, si era necesario, regularizasen su situación con la solicitud de las autorizaciones pertinentes, señalan. En algunos casos no las han solicitado y en otros, han sido denegadas, añaden.

Ante esa situación, en las últimas semanas, agentes locales han comenzado a denunciar el incumplimiento de la norma. Fuentes policiales matizan que se está teniendo en cuenta el periodo de adaptación recogida en el propio texto. No obstante, esa tramitación de multas está dirigidas a situaciones que son contrarias a la ordenanza o que no tienen otorgadas licencias municipales. Ejemplo de ello son mesas fueras de los límites establecidos, la instalación de carteles sin los permisos municipales o no tener recogida las terrazas.

Estas sanciones llegan en medio de una polémica que se generó este verano, tras el malestar de empresarios de la ciudad con la llegada de una carta, con la que se 'invitaba' a que se cumpliera los nuevos parámetros de la normativa reformada. A raíz de ahí, ha habido intercambio de opiniones, reuniones entre integrantes del equipo de Gobierno y un grupo de empresarios y voluntad al diálogo y al acuerdo.

El alcalde, Alberto Casero, reconoce que existe una propuesta por parte de estos empresarios que debe ser estudiada por los técnicos municipales. Responsables de la nueva asociación de empresarios prefieren no hacer declaraciones sobre la situación dada con estas denuncias.