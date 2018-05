CSIF impugna los cuadrantes de servicio de la Policía Local de Navalmoral en 2018 El sindicato celebrará hoy una asamblea con la plantilla para estudiar medidas de presión si no hay soluciones MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 10 mayo 2018, 08:18

El sindicato CSIF ha impugnado los cuadrantes de servicio de la plantilla de la Policía Local para el 2018, mediante un escrito registrado en el Ayuntamiento en el que solicita a la alcaldesa, Raquel Medina, que «revoque y deje sin efecto los indicadores anuales de trabajo y se proceda a una nueva elaboración acorde con las necesidades de la ciudad».

En ese sentido CSIF reclama que se corrijan las «disfunciones de los horarios asignados a los funcionarios de la Policía Local y se adapten al cumplimiento de las normas generales de trabajo, descansos y turnos. Y es que consideramos que se ha producido una vulneración de los acuerdos de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento en la que se acordó que toda la plantilla de este colectivo, sin distinción alguna, tendría una jornada anual de 1.560 horas para este año y no menos».

En el escrito el sindicato da cuenta también del incumplimiento de los servicios mínimos que deben realizar los policías de acuerdo a la normativa vigente en los turnos de mañana, tarde y noche, «que ha desembocado en una situación en la que, en algunas ocasiones, es insuficiente el número de agentes en la calle lo que podría desembocar en situaciones de riesgo personal».

Para terminar, CSIF anuncia que celebrará hoy una asamblea con toda la plantilla para «determinar las posibles medidas de presión a adoptar si los responsables del equipo de gobierno no ofrecen una solución a este problema».

Reunión con la alcaldesa

Recordamos que el viernes fue la alcaldesa la que se reunió con la plantilla para abordar la situación creada por la ausencia de agentes en la calle por distintos motivos.

«Simplemente se remarcaron distintos aspectos que había que dejar claro y se valoró la memoria de actividades del año 2017, señaló a HOY. La situación es la que es. Las bajas son imprevisibles y está la segunda actividad. Y ellos mismos me dijeron que en otros sitios están muchísimo peor, cerrando la jefatura por la noche por no tener efectivos. Esto es algo que tenemos que poner todos de nuestra parte. No solamente salir a decir que está mal. La gente que sale a decirlo también tiene que colaborar para solucionar los problemas, no aumentarlos».