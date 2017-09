Critican la gestión de Martín al frente de la mancomunidad de La Vera

"El Grupo Socialista no considera eficiente una Junta con participación de todos los grupos, en aras del consenso en la comarca". Con estas palabras se refiere José Julio Tiemblo, primer teniente de alcalde de Madrigal y hasta hace unas semanas representante de Extremeños en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de la Vera, a la nueva presidencia de dicha institución, liderada por el socialista Lucas Martín, también alcalde de Robledillo.

Tiemblo, cuyo partido gobierna en Madrigal en coalición con el PSOE, asegura no entender la postura de Martín, recientemente llegado a la presidencia de la Mancomunidad tras la dimisión de la anterior titular, la también socialista y alcaldesa de Collado Monserrat Fernández. "La anterior presidenta contaba con representantes de todos los partidos políticos en dicha Junta. El PSOE tenía mayoría de representantes y por tanto se aseguraban que las votaciones salieran adelante. Por eso no entendemos que ahora nos hayan quitado a todos los que no somos del PSOE", lamenta Tiemblo.

Aquí aclara que el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Madrigal, que firmó con Luis Carlos Ferreiro, sigue vigente y dando buenos frutos, como vienen demostrando desde el inicio de la legislatura con diversos acuerdos en pro del bienestar de los vecinos, asegura.