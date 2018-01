El PP de Navalmoral cree que la población «se empequeñece» con el gobierno del PSOE Jaime Vega y María Milagros Rodicio en su comparecencia. :: Carol Marimi Rodicio y Jaime Vega abren el año lamentando que los vecinos no reciban del equipo de gobierno «la atención que merecen» MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 4 enero 2018, 07:43

Una oposición constructiva, firme en su tarea de control pero sin caer en descalificaciones, que, además, elabora y presenta propuestas. Así ha sido y seguirá siendo la labor del PP en la actual Corporación, según aseguraron ayer la portavoz municipal, María Milagros Rodicio, y el secretario general, Jaime Vega, en un desayuno informativo con los periodistas locales.

Lo demuestra, en opinión de Rodicio, que en el último año han presentado siete mociones y apoyado cinco de otros grupos sobre cuestiones que benefician a los vecinos. A partir de ahí entró a valorar la gestión del equipo de gobierno que preside Raquel Medina, manifestando que solo podía «ratificar» el balance que hizo el primer año de mandato y el pasado verano: el incumplimiento de sus compromisos. Y no solo de los que asumieron en los cien primeros días, sino en el conjunto de su programa electoral.

«Sí reconocemos que hacen una cosa bien. Son muy populistas. Hay mucha fiesta, migas, paella, música., pero en la realidad no han conseguido nada. No hay más empleo ni portal de transparencia, hay más suciedad en las calles, no se ha abierto la residencia. Es un balance muy pobre para llevar dos años y medio de legislatura».

A juicio de la portavoz, Navalmoral no crece sino que «se empequeñece», sobre todo en temas como el empleo, «que era el caballo de batalla del PSOE, siendo ahora los peores de los peores. Por eso les pediría que hicieran una reflexión sobre cómo se encontraron Navalmoral y como está ahora», apuntó.Asimismo se preguntó por las ventajas de haber saldado la deuda municipal, cuando podían emplear esos más de 900.000 euros en cosas necesarias.

«Nos parece que los vecinos no están recibiendo del equipo de gobierno la atención que se merecen», señaló.

Oportunidades perdidas

Jaime Vega incidió después en la falta de transparencia, por los informes que solicitan y no les entregan, o en las «oportunidades perdidas». Como la pobre inauguración de la planta baja del centro cultural La Gota, «cuando se trata de un edificio de referencia», o el carril bici a Millanes, que sigue sin construirse pese a estar adjudicado.

«Han aprovechando la buena gestión del equipo anterior sin hacer nada nuevo. Salvo crear cortinas de humo, como el cambio del callejero o la reivindicación del tren, cuando el Gobierno del PP va a invertir en el AVE en una legislatura el doble que el PSOE en dos».

Los dirigentes populares también se quejaron de la «falta de reivindicación» de los responsables municipales ante las instituciones al ser de su mismo partido, como en el reparto de las inversiones de la Diputación o en la Unidad de Cuidados Críticos que no está pese a anunciarse para finales del 2017.

«La Junta ha engañado a la asociación, al Ayuntamiento y a los ciudadanos y el equipo de gobierno no se planta», se lamentaron.

Igualmente criticaron su 'cortoplacismo' en temas como el ferial, en lugar de facilitar la accesibilidad al que existe en El Canchigordo, o la falta de lealtad institucional que demuestran al no invitar a los concejales de la oposición a determinados actos municipales.

Para terminar, insistieron que la renovación pendiente del PP local se hará «cuando corresponda».