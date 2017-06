El PP cree que el equipo de gobierno «ha hecho el ridículo» con el proyecto EDUSI Rafael Mateos muestra detalles de la convocatoria. :: MAM «Ha sido una metedura de pata que va a costar 9.000 euros, cuando sabían que no lo iban a admitir», dice Mateos MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 16 junio 2017, 09:56

Ineptitud o ridículo son algunas de las palabras que utilizó ayer el presidente local del PP, el senador Rafael Mateos, para definir la gestión del equipo de gobierno en relación con el proyecto que presentó, conjuntamente con el Ayuntamiento de Talayuela, para optar a la iniciativa EDUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado), «pese a que no se ajustaba a la convocatoria». Asimismo avanzó que en unas semanas saldrá una nueva convocatoria en la que sí tiene posibilidades, destinada a poblaciones menores de 20.000 habitantes, sobre la que ya han informado a los responsables municipales, como hicieron en octubre con la anterior.

Mateos, que llevaba un tiempo sin comparecer ante los informadores locales, insistió en que su objetivo sigue siendo la defensa de los intereses de Navalmoral y los moralos. Pero que eso no es obstáculo para que critiquen cosas cuando crean que se han hecho mal, como ha ocurrido ahora al encargar la redacción del proyecto de la conurbación «cuando no tenía ninguna posibilidad de que se admitiera tal y como se había planteado».

Recordamos que el proyecto en cuestión se solicitó a través de una conurbación formada por Navalmoral y Talayuela para conseguir cinco millones de euros de fondos FEDER, que el ministerio de Hacienda no admitió por no tener las dos poblaciones continuidad urbana, a pesar de que el gobierno municipal sigue insistiendo que sí.

El anterior alcalde recordó que en octubre entregaron documentación al Ayuntamiento sobre las convocatorias que iban a salir, decantándose por la conurbación, «cuando sabían que no se ajustaba a ninguno de los cuatro supuestos de las áreas urbanas elegibles, como zonas urbanas contiguas y Navalmoral y Talayuela no lo son», y no optando a las ayudas para pueblos de menos de 20.000 habitantes.

Proyectos singulares

De ésta última aseguró que saldrá en breve una nueva convocatoria para 'proyectos singulares de economía baja en carbono en el ámbito local'. El presupuesto total es de 506 millones de euros, de los que 38,1 corresponden a Extremadura, que se repartirán por orden de llegada de las propuestas si se cumplen los requisitos. El 70% de las inversiones tienen que destinarse a eficiencia energética y el 30% restante a energías renovables».

«No voy a marcar las directrices del equipo de gobierno, lógicamente, pero sí tratamos de facilitar su labor anunciándole esa convocatoria antes de que salga. Después son ellos los que tienen que decidir sin concurren o no. Pero que no hagan el ridículo como han hecho con la conurbación y como quieren seguir haciendo con una alegación que no tiene sentido. Son ganas de enredar y de engañar a los vecinos. Ha sido una metedura de pata en toda regla que va a costar 9.000 euros», dijo.