Coria completa su agenda cultural con cine, jazz y fotos Muestra 'Viento en las astas' en el Palacio de Cristal. :: karpint La plaza del Rollo acoge un concierto, la casa de la cultura la proyección de 'Rara' y el Palacio de Cristal, una muestra sobre los Sanjuanes ELADIO PANIAGUA SIMÓN Jueves, 2 noviembre 2017, 08:24

Jazz, exposiciones y cine componen la agenda cultural de Coria durante estos días. Por una parte, esta tarde comienza el VI Festival Internacional de Jazz Ciudad de Coria, Jazz & Grullas, que se llevará a cabo durante los cuatro primeros jueves de noviembre. Tendrá lugar a partir de las 21 horas en la plaza del Rollo.

El festival está organizado por la asociación sin ánimo de lucro Club Cultura Jazz Coria en colaboración con hosteleros del Rollo y con otras aportaciones. Esto da como resultado «un festival independiente, fruto de la iniciativa y gestión libre y ciudadana de la ciudad de Coria, con un muy equilibrado cartel diseñado para tocar varios palos del jazz y con un cincuenta por ciento de los grupos liderados por mujeres», cuentan desde la organización.

Por otra parte, Coria se convierte en sede de la 20 edición del festival de cine LGBT de Extremadura, FanCineGay, que organiza la Fundación Triángulo Extremadura, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Extremadura. Las actividades programadas arrancan hoy con la exposición 'I want to be a butterfly' y la proyección de la película 'Rara'. La inauguración de la muestra fotográfica 'I want to be a butterfly', del fotógrafo Ángel Guzmán se inaugura a las 19.30 horas en la Casa de Cultura y podrá visitarse hasta el día 12. Además, a las 20.30 horas se proyectará 'Rara', de Pepa San Martín (Chile, 2016). La entrada será gratuita.

De forma paralela, se realizará un taller el miércoles, 8 de noviembre, a las 17.00 horas en la casa de cultura, con el objetivo de abordar de forma específica la realidad de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el ámbito educativo.

Una exposición sobre los Sanjuanes completa las actividades caurienses. En el Patio de Cristal del Ayuntamiento de Coria se encuentra la muestra fotográfica que lleva por título 'Viento en las astas', del gallego y gomero de adopción Eduardo J. Castro Rodríguez. Este viajero incansable se dedica profesionalmente a la fotografía desde hace unos 11 años. Es conocedor de las Fiestas de San Juan de Coria, que plasma en sus fotografías, ya que le une gran amistad con Pili Iglesias con la que compartió tareas sanitarias en La Gomera.