El convento de Garrovillas, pendiente de su última oportunidad

02:18 El convento de San Antonio de Padua. En la imagen de la izquierda, Cristina Romero, portavoz de la plataforma SOS Salvemos el convento. / Lorenzo Cordero ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 15 octubre 2017, 00:09

«Fue hace cinco o seis años. Había tenido una reunión en Cáceres e iba de vuelta a Madrid. Me sobraba tiempo y me acordé de que me habían hablado muy bien de Garrovillas de Alconétar, así que decidí desviarme del camino para acercarme a visitar el pueblo, y me quedé asombrado con lo que vi». Lo único que Carlos Morenés y Mariátegui, marqués del Borguetto y vicepresidente de honor de Hispania Nostra, no recuerda con precisión de aquella visita es la fecha exacta. Pero todo lo demás lo evoca con detalle. Paseó por la apabullante plaza porticada. Conoció las iglesias. Y finalmente se acercó al convento de San Antonio de Padua, una joya en ruinas que hace un par de semanas recibió la mejor noticia en mucho tiempo. «Solo había una valla –rememora Morenés–. La salté. Aquello se estaba hundiendo, pero me jugué el tipo y lo recorrí entero, haciendo fotos. Me quedé enamorado de ese convento y empecé a pelear por recuperarlo».

Acababa de descubrir una joya en ruinas. El primer y único monumento español incluido en el programa ‘Los siete más amenazados’, una iniciativa de Europa Nostra, organización dedicada a la defensa del patrimonio cultural en el espacio comunitario, con presencia en más de cuarenta países. Esa lista es una selección de los monumentos más abandonados del continente, y a ella se entra tras pasar una criba exigente, entre otros motivos porque el programa mueve cantidades importantes de dinero público. En él participa el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que esta semana envió a un consultor a Extremadura. Campbell Thomson llegó desde Luxemburgo, durmió en la hospedería de Garrovillas –un hotel con más comodidades que clientes– y cumplió con el objetivo principal de su viaje: sentarse a charlar sobre esa maravilla extremeña agonizante. El pasado día 26 compartió mesa en Mérida con representantes de la Junta –en concreto, con la secretaria general de Cultura y el director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio– y de Hispania Nostra (Asociación española para la defensa del patrimonio cultural y natural), que promueve en nuestro país la iniciativa ‘Los siete más amenazados’.

Galería. El monumento está al salir del pueblo hacia Navas del Madroño. / Lorenzo Cordero

El asunto a despachar era básicamente uno: encontrar una solución que evite que el convento de San Antonio de Padua acabe muriendo. «Si fuera una persona podríamos decir que está terminal», ilustra Carlos Morenés, que el día que lo recorrió era vicepresidente de Hispania Nostra. «El monumento –amplía– está que se cae, pero estamos perfectamente a tiempo de actuar, porque lo que queda es muy importante. La iglesia sigue siendo preciosa».

La iglesia es un palomar

Ese templo al que se refiere lo conquistaron hace tiempo las palomas, con sus excrementos cargados de ácidos corrosivos que se meriendan las piedras por muchos siglos que tengan. Despojos animales integrados en una miscelánea de basuras, tan generosa y variada que obliga a mirar al suelo en vez de a la espléndida cubierta y su «elegantísima bóveda estrellada». Así la definía María del Carmen Díez González, profesora de la Universidad de Extremadura (UEx), en el estudio que presentó en junio de hace dos años en Trujillo, durante la trigésima reunión de asociaciones y entidades para la defensa del patrimonio cultural y su entorno.

En el último párrafo de ese informe que ella leyó durante aquel encuentro se explica que en ese momento estaban aguardando a tener dinero público para empezar a cambiarle la cara al monumento enfermo. «Nos encontramos a la espera de que la Junta de Extremadura ceda la parte que le ha sido transferida por la propiedad privada al Ayuntamiento de Garrovillas –el convento tiene más de treinta dueños– y comenzar a gestionar el aporte económico para llevarlo a cabo. Deseamos fervientemente que así sea».

Dos años y cuatro meses después, allí no se ha hecho nada. Se había redactado un proyecto de consolidación, que planteaba asegurar lo que amenaza con venirse abajo, que es casi todo lo que hay, además de detener el deterioro y establecer las condiciones de trabajo que permitieran trabajar a un equipo multidisciplinar, con arquitectos, arqueólogos, historiadores e historiadores del Arte. Aquel proyecto lo dirigía el arquitecto Agustín Mateo Ortega, y en él colaboraron Joaquín Antuña Bernardo, Jesús Fernández Villar, Celia García Morales y también Cristina Romero Domínguez, que conoce el espacio en ruinas como si viviera en él.

Porque es de Garrovillas, porque dedicó su trabajo de fin de carrera (es arquitecta técnica) a este monumento y porque iba allí con sus amigas a jugar cuando era pequeña. Una de las últimas veces que entró al sitio, tras casi un año sin hacerlo, se quedó sorprendida. «Estaba bastante peor que la última vez», apunta. Luego señala un agujero en la bóveda. Uno nuevo. Uno más en este «tesoro arquitectónico abandonado, despreciado, expoliado», como lo define en su blog en HOY.es Víctor Gibello, arqueólogo, historiador e historiador del Arte. En su opinión, estamos ante «un monumento en sentido pleno, una obra magnífica a la altura de las más logradas».

Los méritos que él apunta son los que le hicieron merecedor de ser catalogado como Bien de Interés Cultural en el año 1991. Una declaración oficial que le ha valido para poco, a la vista de su estado. El recinto, que además de iglesia tuvo claustro, sepulcros, capilla, habitaciones, oficinas y cocinas, entre otras estancias, es un homenaje a la basura. Una silla de plástico rota y patas arriba por aquí, un par de neumáticos allá, latas de refresco por todos lados, garrafas de gasolina, un mallazo de ferralla oxidada doblado... No hay una pared sin una pintada. Y ni una sola de ellas alcanza la categoría de grafiti. Son solo garabatos sin sentido, nombres de parejas, firmas infantiles bajo seudónimo, palabros...

Los sepulcros

En uno de los dos sepulcros de la casa Alba de Liste, la que promovió la construcción del sitio, hay una cara que pretende parecerse a la de Frankestein. En el otro, que está justo enfrente, falta una de las columnas que abrazan la hornacina. En la capilla en la que estuvo el Cristo de las Injurias –desde hace años la talla está a mejor recaudo en una iglesia del pueblo– hay que andarse con especial ojo. Un agujero en el suelo informa de que algún expoliador intuyó premio bajo sus pies y se puso a excavar. Probablemente fue alguien con un detector de metales, apunta Cristina Romero, la arquitecta técnica garrovillana que además es portavoz de la plataforma SOS Salvemos el convento.

El colectivo nació hace cuatro años, fruto de la inquietud de un grupo de vecinos empeñados en que el sitio no acabara derruido. Ellos, la asociación Adenex –y en particular su delegado en el pueblo, Jesús Arias Flores, fallecido en noviembre del año 2015–, el ayuntamiento, la UEx, Hispania Nostra... Son varios los que llevan años peleando contra el olvido del monumento cacereño, que nunca ha estado tan cerca como ahora de recuperar el pulso. «No podemos lanzar las campanas al vuelo, pero estamos muy esperanzados», admite la portavoz de la plataforma. «Nunca antes estuvo tan cerca una solución», resume Bárbara Cordero, secretaria general de Hispania Nostra.

Durante décadas, la administración ha ido dejando pasar el tiempo sin intervenir, la más de las veces alegando que no podía hacerlo por no ser la dueña del convento. En torno a la mitad de la titularidad ya sí corresponde a la Junta, y el otro cincuenta por ciento a una treintena de particulares. La situación ruinosa del inmueble ha hecho que en estos años no hubiera peleas por hacerse cargo de él. Más que un regalo, quedarse con él es un quebradero de cabeza, resumen varios de los que llevan años en esta lucha. La situación empezó a desencallarse después de que el Consistorio garrovillano aprobara una moción presentada por el grupo socialista instando a la Junta a que se reuniera con todos los propietarios.

Reuniones con los dueños

El Gobierno regional tomó nota y según explica la consejería de Presidencia, desde junio se han celebrado varios encuentros con dueños del convento, a quienes la Junta agradece su buena disposición. El siguiente paso fue la entrevista de la semana pasada en Mérida. Tras ella, lo que toca es esperar a la decisión final del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Una vez que aclare si pondrá o no dinero para resucitar el monumento, y cuánto aportará, se decidirá hasta dónde llegará la reforma. La propuesta más ambiciosa habla de 16 millones de euros para rehabilitarlo y acondicionarlo como centro de interpretación y alojamiento hotelero.

Según la Junta, la reunión del mes pasado sirvió «para explorar posibles colaboraciones» con Europa Nostra, Hispania Nostra y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, encaminadas a recuperar el convento, que también está en la Lista roja de patrimonio en peligro, que elabora Europa Nostra, cuyo consejo se reúne el mes que viene en La Haya (Holanda). Quizás ahí se concrete una solución para el convento de San Antonio de Padua. La que empezó a gestarse aquel día de buena suerte en que a Carlos Morenés le sobraba tiempo.