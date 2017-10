Continúan las quejas en Trujillo por los malos olores por los pájaros Una zona con malos olores por los excrementos. :: JSP JAVIER SÁNCHEZ Martes, 3 octubre 2017, 08:15

No es un problema nuevo. Sin embargo, las quejas de vecinos no paran, hasta tal punto de comunicárselo a agentes de la Policía Local para que tomen nota de la incidencia. Se trata de la suciedad y malos olores en la vía pública provocado por los excrementos de pájaros que duermen en árboles de determinadas zonas de la ciudad. Ejemplo de ello es un tramo de la avenida Ramón y Cajal. Fuentes vecinales señalan que ya no pasan por esa vía debido al hedor que desprende la calle. Estas mismas fuentes reiteran que este problema también sucede en lugares ajardinados. Ante esta situación solicitan que el equipo de Gobierno tome soluciones de una forma definitiva y, al menos, que haya mayor limpieza en esos espacios. El alcalde, en alguna ocasión, ha manifestado que la abundancia de estos pájaros -en su mayoría estorninos- afectaba a la salubridad y al descanso de los vecinos.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas para ahuyentarlos sin mucho éxito. Entre otras, ha habido emisión de ruidos con aparatos especializados y la colocación de pequeños espantapájaros en forma de búhos.