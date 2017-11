Trujillo quiere cubrir la piscina climatizada para que sea un espacio deportivo y cultural La entrada de la piscina climatizada. :: JSP Esta idea ha sido incluida en la convocatoria del programa Edusi, junto a otras poblaciones JAVIER SÁNCHEZ Miércoles, 8 noviembre 2017, 08:05

El equipo de Gobierno ya tiene una propuesta para dar utilidad a las instalaciones de la piscina climatizada, que nunca se han puesto en funcionamiento. Se trata de cubrir el vaso con una superficie para convertir el espacio en una sala multifunción cultural y deportiva.

Esta alternativa es una de las propuestas que ha presentado el Ayuntamiento de Trujillo a la convocatoria europea de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), cofinanciado mediante el programa operativo Feder. En esta convocatoria participa la Diputación, Cáceres y poblaciones limítrofes con la capital de la provincia. En total, la localidad trujillana ha presentado proyectos por un valor de 288.000 euros. Ahora, necesitan tener su visto bueno para que se pongan en marcha.

La edil delegada, Gema Bernat, recuerda que la piscina climatizada, en la actualidad, no se puede abrir porque necesita una importante inversión para adaptarla a la actual normativa. Ese dinero se uniría al coste del mantenimiento, que oscilaría entre los 6.000 y 10.000 euros mensuales. Insiste en que el Consistorio no puede asumir ese desembolso. No descarta que en un futuro pueda entrar en funcionamiento. Mientras que llega ese momento, el equipo de Gobierno considera que se tiene que dar un uso a ese espacio para que no se venga abajo.

La idea es instalar un sistema de andamios en el vaso para poder cubrir toda la zona con una base de parqué. A partir de ahí, puede acoger distintas propuestas, como actividades deportivas y culturales. Recuerda que tiene una entrada independiente y vestuarios. La concejala recalca que la estructura que se quiere colocar puede quitarse sin problema y en pocos días para que se vuelva a utilizar las instalaciones como piscina climatizada.

Esta propuesta forma parte de una de las cuatro líneas de trabajo incluidas en el Edusi. En este caso, se trata de la regeneración física, económica y social del entorno urbano y de áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas. También está la propuesta de ampliación del centro de emprendimiento Inovo, mediante la unión del edificio que está al lado para convertirlo, en un principio, en sala de exposiciones y otros usos. Mediante esta iniciativa, se podrían acometer otras acciones. Las dos propuestas están valoradas en 129.600 euros.

Parque del Perú

Con este programa europeo, si se aprueba, el Ayuntamiento también quiere adecentar el parque de la barriada del Perú. Gema Bernat reconoce que no está en las mejores condiciones. Por ello, se pretende arreglarlo, dotarlo de mejor iluminación, así como de mobiliario. Sostiene que se trata de una zona con familias jóvenes. Por ello, consideran necesario realizar esta actuación. También se quiere adecentar el espacio que está delante de los nuevos pisos de la carretera de La Cumbre. Ahora, está lleno de maleza. Esta idea ya se ha manejado en otras ocasiones, aunque no se ha llevado a cabo. Estas dos propuestas supondrían un coste de 86.400 euros.

Otra línea contemplada en este programa europeo es la de los sistemas de eficiencia y ahorro energético. Por ello, el Ayuntamiento propone terminar la iluminación de la ronda de San Lázaro, en el tramo que ahora no tiene luz situado en las traseras del mercado regional. También se ha incluido mejora del alumbrado de los polígonos industriales, siempre que haya dinero suficiente. En este caso, se ha presupuestado 57.504 euros.

Todo ello se completa con la compra de equipos informáticos para centros de formación y cultuales, por valor de 14.500 euros.

Ahora, hay que esperar a que este proyecto Edusi sea aprobado. En total, está dotado con 6.250.000 euros de los cuales el Fondo Europeo aportaría 5 millones y la Diputación de Cáceres 1.250.000 euros.