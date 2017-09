El PP de Navalmoral considera «muy pobres» los objetivos del Gobierno local para los próximos meses Marimi Rodicio y Jaime Vega, dirigentes locales del PP. :: MAM Los populares abren el curso político criticando el retraso de la Escuela Municipal de Música o del cambio del mercadillo MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 12 septiembre 2017, 08:18

El PP calificó ayer de «pobres, pobres» los objetivos que se ha marcado la alcaldesa para los primeros meses del nuevo curso político, entre los que Raquel Medina citó la recuperación de la Escuela Municipal de Música, las pavimentaciones que se harán en distintas calles o el cambio, por fin, del mercadillo.

Sobre la Escuela de Música, la portavoz popular, María Milagros Rodicio, recordó que el PSOE se comprometió a ponerla en marcha en los primeros 100 días de la legislatura, y van ya más de dos años.

«Ahora parece que la explicación para ese retraso es la Ley de Racionalización del Gasto, que no le sirvió cuando, desde la oposición, criticó con dureza que el Ayuntamiento no pudiera seguir prestando ese servicio. También dijo el teniente de alcalde que se recuperará con las mismas prestaciones que tenía antes de su cierre. No mientan a los ciudadanos. En la oferta no incluyen la especialidad de violín».

En cuanto a las pavimentaciones, presupuestadas en 250.000 euros, Rodicio apuntó que no son inversiones, sino mantenimiento «al que está obligado el Ayuntamiento y para el que recibe fondos de las administraciones».

En lo que se refiere al mercadillo, los populares se preguntan qué valor se puede dar a la palabra de la alcaldesa cuando prometió cambiar su ubicación antes del inicio del curso «y ahora pide paciencia porque parece que llevan siete meses esperando una respuesta de Tributos del Estado a una consulta sobre la cesión de la línea eléctrica de la Unidad de Actuación 15».

«Si nos retrotraemos esos siete meses, la consulta se realizó en febrero, añadió la portavoz. El 22 de mayo se reunió el Consejo Económico y Social local y se nos dio traslado de los informes técnicos sobre los distintos espacios contemplados para la nueva ubicación. En ese momento no se nos informó de ese problema que existía en el UA-15, ni de esa consulta, pero sí avanzó la intención de que el traslado se hiciera antes del inicio del curso. Una palabra en la que confiaron los colectivos afectados y las ampas de los dos colegios».

Tren y ausencias

En otro momento, Marimi Rodicio señaló que ahora «se suben al tren» de la reivindicación de un tren digno para la región, preguntándose que dónde estaban Raquel Medina y el PSOE cuando el Gobierno de Felipe González suprimió el tren Lusitania que unía Madrid y Extremadura con Lisboa o cuando se suprimieron los trenes Talgo. O cuando en los presupuestos de Rodríguez Zapatero las inversiones para el AVE extremeño eran «meramente testimoniales o no se ejecutaban».

«Hay que ser coherentes y ante las necesidades de los ciudadanos hay que reivindicar, gobierne quien gobierne en la comunidad y en el país. Así lo ha hecho siempre el PP y lo seguirá haciendo. No obstante, bienvenida a la reivindicación».

Para terminar, los dirigentes populares lamentaron que Medina no hablara ni del portal de transparencia, «para el que contrataron a una persona de su partido como personal de confianza en enero»; ni del plan contra la inseguridad ciudadana; ni de las ayudas municipales para el pago del IBI a familias en riesgo; ni del plan de retorno del talento. Ni de tantas y tantas promesas de su programa electoral, con el que iban a Hacer otra Navalmoral. Por eso, ante sus objetivos para este segundo periodo de legislatura, repetimos: pobres, pobres».