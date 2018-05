Al consejero de Sanidad le gustaría que la residencia Bujanda se traslade a la municipal en Navalmoral José María Vergeles en la residencia María Ángeles Bujanda. :: MAM Vergeles espera que la Unidad de Cuidados Críticos del hospital se empiece a construir antes de final de año MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 18 mayo 2018, 09:14

Al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, le gustaría que la residencia María de los Ángeles Bujanda, que gestiona la Junta de Extremadura en Navalmoral, se traslade a la residencia construida por el Ayuntamiento y que todavía no tiene uso.

Así lo manifestó a preguntas de HOY minutos después de conocer la actual residencia y poco antes de desplazarse a la nueva, en el transcurso de una densa visita a la población que incluyó una reunión con responsables municipales y un recorrido por el Centro de Atención Integral de Aratea, el Taller Ocupacional y el hogar de mayores y un encuentro con alcaldes de la zona.

Vergeles señaló que la residencia María Ángeles Bujanda «tiene ya una edad» y que se están intentando acometer distintas reformas, pero que en cualquier caso a él le gustaría llevar la misma a la residencia municipal, «aunque hay una serie de problemas con el nuevo edificio que tenemos que resolver para poder hacer el traslado. Pero la verdad es que este centro tiene algunas deficiencias que por mucho que invirtamos en el mantenimiento estructural no es lo que necesitamos. Ojalá resolvamos los problemas cuanto antes y podamos trasladar este centro al sitio nuevo que está en muchísimas mejores condiciones».

Eso sí, de la actual residencia el consejero se llevó algunos 'deberes'. Por parte de los residentes la necesidad de volver a tener un médico, lo que cree ocurrirá en cuestión de semanas, después de más de medio año sin facultativo.

«El médico era compartido con otra población y cuando llegó la nueva propietaria de la plaza dijo que no tenía la obligación de venir a la residencia. Lo que tenemos que hacer es dotar de una plaza a la residencia y en eso se está trabajando desde la gerencia», explicó.

En cuanto a los trabajadores, su petición es hacer determinados arreglos en el equipamiento, como en la lavandería o el mobiliario.

Hospital y especialistas

Con anterioridad, José María Vergeles había detallado la situación en que se encuentran la sanidad y la dependencia en el Área de Salud a los responsables municipales, además de confirmar la noticia adelantada por HOY sobre la adjudicación del proyecto de la Unidad de Cuidados Críticos del hospital Campo Arañuelo, que espera se empiece a construir antes de final de año.

En cuanto a la ausencia de especialistas en varias áreas del hospital, insistió en que se viene de una época en la que el Área de Salud de Navalmoral estuvo unida al área de Plasencia en la anterior legislatura, lo que hizo que «se detrajeran» fondos en beneficio de otras áreas.

«En lo que llevamos de legislatura se ha incrementado el presupuesto un 7% y se van corrigiendo parte de los problemas que encontramos. Se han estabilizados servicios como Oftalmología o Urología, que está en vías de solución. Aunque no es fácil porque cuesta encontrar especialista, ya que no hay en España. No es un mal solo del ámbito de Navalmoral, sino a nivel nacional. No existen los cardiólogos, urólogos, traumatólogos o anestesiólogos que necesitamos. Y los estamos buscando desde el primer momento para estabilizar todos esos servicios».

Para terminar, el consejero afirmó que el hospital de Navalmoral siempre ha sido «un gran hospital, que en este momento está falto de unas dosis de ilusión y de optimismo con proyectos que sean ilusionantes. Yo lo achaco a que ha habido una época en la que se ha dejado un poco al albur de un crecimiento por parte exclusivamente de los profesionales. Ahora toca que la administración nos pongamos las pilas para ilusionar a esos profesionales y que se queden con nosotros».