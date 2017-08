Condenado a dos años de prisión por robar en una casa de campo en Herguijuela Sustrajo un total de 11 ventanas de doble hoja de aluminio y sus postigos, 7 radiadores de aluminio, varios metros de tubería de cobre perteneciente a la calefacción, un calentador de gas y una motosierra EFE Domingo, 20 agosto 2017, 13:50

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha condenado a dos años de prisión a un acusado de robar numerosos objetos de valor en una casa de campo tras forzar la entrada a la finca ubicada en el término municipal de Herguijuela (Cáceres).

El procesado, entre las 12:00 y las 16:00 horas del 10 de mayo de 2013, forzó un candado de seguridad de la verja de entrada y accedió con una furgoneta a la finca 'La Encarnación', según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.

Una vez en el interior, se adentró por el patio de la vivienda, desde donde se desplazó por las distintas estancias y anexos del domicilio, fracturando para ello diversas ventanas y cerraduras.

El ahora condenado sustrajo un total de 11 ventanas de doble hoja de aluminio y sus postigos, 7 radiadores de aluminio, varios metros de tubería de cobre perteneciente a la calefacción, un calentador de gas y una motosierra.

Además, se apropió de un motor antiguo de agua, dos redes para la recogida de aceitunas, un torno para afilar cuchillos, un TDT con su mando, un mando de televisión, varios DVD's de películas, una cubertería de color plateado, un móvil antiguo de tarjeta y una carabina de aire comprimido.

Asimismo, causó desperfectos en la vivienda tanto para acceder a la misma, como para retirar los efectos reseñados.

Alrededor de las 17:50 horas del mismo día, trató de vender los efectos sustraídos en distintas chatarrerías, sin llegar a consumar la venta al no acreditar la procedencia de los mismos.

Como consecuencia de ello, una patrulla de la Guardia Civil, previamente avisada por los dueños de las chatarrerías, localizaron la furgoneta y recuperaron parte de los efectos sustraídos.

No obstante, la propietaria reclama por los efectos no recuperados y los desperfectos de la vivienda que aún no han sido tasados pericialmente.

La sentencia es firme al haber sido dictada en conformidad y contra la misma no cabe recurso.