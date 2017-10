Un concierto abrirá el viernes el programa cultural de otoño en Navalmoral Nuria Flores. :: MAM Incluye siete obras de teatro y una de danza, cuatro conciertos, dos citas infantiles y un monólogo de humor MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 5 octubre 2017, 08:46

Siete obras de teatro y una de danza, cuatro conciertos, dos espectáculos infantiles y un monólogo de humor forman la programación cultural de Otoño, que presentó ayer la concejala del área, Nuria Flores. En su opinión se trata de un programa amplio y variado para distintas edades. Tienen un presupuesto de 20.020 euros.

La actividad arrancará el viernes con el concierto de blues que ofrecerán Charly González & The Crazy Bros para presentar su nuevo disco, 'The last sun'. El sábado 14 será el turno de 'Los Pelópidas', un éxito de crítica y público en el Festival de Teatro Clásico de Mérida de la compañía Supiranta, en colaboración con la Red de Teatros.

Una semana después llegará 'María Zambrano, la palabra danzante', de Karlik Danza Teatro, un homenaje a su figura «como mujer, pensadora y creadora». Al día siguiente, el sábado 21, será el turno de los niños con el musical 'Los tres cerditos', de la compañía Dubbi Kids.

Octubre se cerrará con el XIV Encuentro de Corales, en el que actuarán Virgen de la Caridad, de Camarena, y Alternia, de Arganda del Rey, además de los anfitriones, los Amigos de la Música.

En los dos primeros fines de semana de noviembre el protagonismo será para el XXVII Certamen Nacional de Teatro Aficionado, con representaciones los días 3, 4, 5, 10 y 11. Ahora mismo se viene realizando la selección de los cinco grupos que presentarán sus obras entre las más de 100 propuestas que se han recibido de toda España. El domingo 12 será la entrega de premios.

Conferencia de Hamdi Zaki

Al teatro le sucederá el día 17 el flamenco de la cantaora pacense Celia Romero. La última entrega del mes será 'Buffalo', una comedia teatral a ritmo de country.

El programa se completará con tres citas en diciembre: la infantil 'Historia de una semilla', de la compañía La Maquiné, el sábado 9; los monólogos de El Monaguillo y Joseba, el 15, y el tradicional Concierto de Navidad que ofrecerán el 22 la coral y la banda de música local. A todo ello se unirá una conferencia en homenaje al actor egipcio Omar Sharif a cargo del egiptólogo Hamdi Zaki, exconsejero de Turismo de Egipto en España. Será el viernes 27 en la casa de cultura.