El concejal de IU Joaquín Paredes ve complicado coger la delegación de Participación Ciudadana Joaquín Paredes, edil de IU en Trujillo. Lunes, 14 agosto 2017

La agrupación local de Izquierda Unida debe decidir si acepta el ofrecimiento que, en el último pleno, hizo el alcalde, Alberto Casero, al concejal de la coalición, Joaquín Paredes, de quedarse con la delegación de Participación Ciudadana. Esta propuesta llegó tras las críticas realizadas por Paredes al Partido Popular por no aplicar el reglamento en esta materia.

Este edil considera que es difícil que su grupo acepte esta oferta, puesto que la delegación es de «mucho peso e importancia» y chocaría en numerosas ocasiones con las propuestas del Gobierno local. Para ello, se debería formar parte de ese equipo. Sin embargo, Casero ya dijo que este ofrecimiento no incluía estar dentro del gobierno.

El concejal de IU recuerda que su grupo entiende la participación como «un método para conocer lo que quiere la gente, para controlar y cooperar en la gestión de los servicios y la realización de las actividades, para hacer posible la creatividad social. Es un derecho de los ciudadanos, no una obligación». Insiste en la necesidad de que los vecinos estén informados y de que tengan la posibilidad de participar de forma efectiva en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades. También requiere unos mínimos de vida colectiva y de organización social, sostiene. Ante estos condicionantes, Paredes tiene claro que no ha existido voluntad por parte de los gobernantes trujillanos de esta aplicación, «ni del PSOE que aprobó el reglamento ni del PP, que no ha entendido el concepto de participación ciudadana».

Hay aspectos de este reglamento que, según el concejal, no se han cumplido, como puede ser en materia de información municipal y de organización de esa participación. Remarca que el trabajo realizado con las asociaciones se ha limitado a cumplir con lo mínimo exigido y no siempre. Recuerda que la orden de subvenciones no salió en 2016. «No hay voluntad de colaboración y formación con los colectivos».

De igual forma, le llama la atención que se considere participación ciudadana la colaboración de agrupaciones en eventos como Cabalgata de Reyes, Semana Santa o actividades deportivas. Cree que es mucho más amplio.

Ante esta circunstancia, asevera que se deben establecer varios niveles de participación. Una de ellas es la informativa, como buzones de sugerencias, web municipal o correos corporativos, entre otros. Otro nivel puede ser la consulta a los administrados, bien de forma general, bien particular con determinados colectivos por algún tema concreto. También se considera necesario la intervención permanente e institucionalizada de colectivos e instituciones. Todo ello se une a la participación en toma de decisiones, lo que supondría un reparto o redistribución de poder. Para todo ello, hay diferentes herramientas e instrumentos al alcalde de políticos y vecindad, añade el edil.