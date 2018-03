El concejal de Trujillo Emilio Novella renuncia a sus delegaciones El concejal Emilio Novella, en primer plano, en una sesión plenaria. :: JSP Aunque los motivos son «laborales y personales», ha sido uno de los ediles más críticos de su grupo JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 2 marzo 2018, 08:45

El alcalde, Alberto Casero, deberá reestructurar el equipo de Gobierno, al menos, hacer cambios en las delegaciones. Se debe la renuncia del edil del Partido Popular, Emilio Novella, de sus concejalías. En esta legislatura, ha tenido las reponsabilidades políticas de Personal y de Urbanismo, además de Cementerio y de Alumbrado.

El escrito de la renuncia fue registrado ayer en el Ayuntamiento. La decisión viene motivada, según ese documento, por motivos «laborales y personales». El edil explica que siempre ha trabajado para intentar mejorar los servicios municipales y lograr un beneficio para los vecinos. No obstante, en la actualidad, no puede dedicarse a estas responsabilidades con el tiempo necesario para su correcto funcionamiento. Por ello, deja estas responsabilidades, aunque seguirá con su acta de concejal dentro del grupo municipal del Partido Popular.

Casero también ha ratificado estas palabras. Apunta que ya le transmitió hace tiempo la idea de dejar estas responsabilidades por sus quehaceres laborales. Asegura que no hay ningún otro motivo.

Novella, ganadero de profesión, no ha querido entrar en más detalles, aunque reconoce que en más de una ocasión no ha estado de acuerdo en decisiones tomadas por el Gobierno local. De hecho, ha sido uno de los concejales más críticos del grupo de Gobierno. Así lo ha demostrado con algunos gestos. Uno de ellos fue su abstención en la última comisión informativa de Hacienda celebrada hace unos días en el Ayuntamiento, donde se vieron reparos de 2017 de facturas que no tenían consignación presupuestaria. Fuentes cercanas al edil aseguran que no comparte la gestión económica de estos últimos años. De hecho, no quiso estar en el debate de presupuestos para evitar votar en contra.

Ahora, el primer edil debe repartir estas delegaciones. Quizá, la 'patata caliente' es Personal, ya que las relaciones entre sindicatos y equipo de Gobierno no pasa por el mejor momento. Uno de los motivos es que todavía no se ha aplicado la Relación de Puestos de Trabajo de la plantilla municipal, ya aprobada hace meses. Además, ya se avisó de que se iba a ir a la Justicia para denunciar productividades cobradas por el Consistorio. Todo ello ha creado un ambiente enrarecido entre trabajadores y así también lo ha reconocido parte de la oposición.

La otra delegación es Urbanismo. Su próxima persona responsable tiene como frente abierto las demandas de la Asociación de Vecinos en relación al Plan General Municipal. Los dirigentes de esta agrupación vecinal consideran que el nuevo planeamiento perjudica a la población. Ante esta situación, han amenazado con una manifestación si no se corrigen algunas cuestiones.

La delegación de Alumbrado Público también tiene cuentas pendientes. Se trata de la mejora de la iluminación en gran parte de la ciudad, una demanda de vecinos que dura ya tiempo.