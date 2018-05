La Cofradía de Argeme pide al PSOE que no politice el tema de la reforma de la ermita Reivindica su protagonismo desde el inicio de las gestiones hace tres años y defiende el papel del Ayuntamiento ELADIO PANIAGUA SIMÓN Martes, 22 mayo 2018, 08:10

La Cofradía de la Santísima Virgen de Argeme ha salido al paso de las declaraciones, días atrás, del PSOE de Coria, en las que hablaba sobre las reformas necesarias en la ermita de la Virgen de Argeme y aseguraba que la Junta cumpliría este año su compromiso de financiación y preguntaba si el Ayuntamiento podría hacer lo mismo, dado que las cuentas municipales de este año no contemplan una partida para tal fin.

«Nuestra primera impresión es la de que parecemos unos convidados de piedra en relación a la información aparecida. Tenemos la impresión de que nuestro trabajo queda ninguneado o eclipsado por otros que no son ni representantes de la Cofradía, ni representantes de la Junta», lamenta la Cofradía en un comunicado de prensa.

«Hace tres años que iniciamos este camino de gestiones en Mérida, adonde acudimos para entrevistarnos con el director general Francisco Pérez Urban, persona que ya en su día resultó clave. De aquella reunión sacamos en claro que no sería hasta 2018 cuando ellos tendrían el alivio presupuestario para volver a invertir en la consolidación definitiva del edificio anexo, conocido como antigua casa del ermitaño», prosigue la nota.

«En este tiempo de espera, la actual Cofradía sigue trabajando y entra en contacto con quien va a ser el director del proyecto definitivo, el arquitecto Manuel Chinchilla; redacciones de proyectos y presentaciones del mismo ante los organismos pertinentes hasta conseguir su aprobación definitiva», afirma.

El 9 de enero se reúnen las partes en el santuario: Francisco Cerro Chaves por el Obispado, Francisco Pérez Urban por la Junta de Extremadura; el alcalde, José Manuel García Ballestero, y miembros de la Cofradía. «Se cierra el acuerdo de que habrá que firmar un convenio como paso último al inicio de la obra. Convenio que está a punto de ser firmado», dice.

«Hemos mantenido contactos permanentes entre Carmen Fuentes, representante autorizada del Obispado, así como con el Ayuntamiento. Un sinfín de desvelos y preocupaciones por estas gestiones que queremos se encaminen a recuperar un Bien de Interés Cultural; pero sobre todo un sello de identidad de esta ciudad que contempla con lupa todo lo que atañe a la nueva dimensión que va tomando el santuario y su entorno», asegura la Cofradía.

«Ciertamente nos reunimos con el grupo socialista de Coria a petición suya, pues ttenían que comunicarnos el contenido de la entrevista que mantuvieron con la consejera Leire Iglesias, pero lo que no esperábamos es que dejara entrever en su comunicado a la prensa que esta recuperación del patrimonio es una realidad porque ellos han realizado los movimientos oportunos», se lamentan y añaden que «todo esto nos molesta y entristece, entre otras cosas porque no es política lo que hace esta Cofradía, ni quiere permitir que se politice este tema».

Colaboración estrecha

El comunicado de la Cofradía quiere dejar claro que no puede «arrojar ni una coma a nuestro Ayuntamiento, pues con ellos se han sentado las bases de una colaboración estrecha y fluida, que hasta ahora no existía: se ha firmado un convenio muy ventajoso para nosotros, ha puesto sus dineros para la fuente de Argeme -incluso una adenda que no todos apoyaron-, han instalado el parque que nos donó la Caixa, han ejecutado el acerado perimetral de la ermita, asumen la responsabilidad civil el día de la romería, hace la recogida y limpieza, gestiona la asistencia sanitaria y un sinfín de actuaciones que no existían anteriormente», afirma.

«A cualquier grupo político les decimos lo mismo: que si pueden colaborar, lo hagan; pero con humildad, sin complicarnos la vida. Hoy la Cofradía está en el lugar que se merece por méritos propios, y su devenir no puede estar en manos de los políticos», concluye.