Dos ciclistas jaraiceños suben más de 100 veces en un año a Piornal Este reto lo han logrado José Luis Sánchez, que ha subido128 veces, y Rodrigo Serrano, 122 P. D. SAMINO Sábado, 31 marzo 2018, 12:10

Dos ciclistas jaraiceños, José Luis Sánchez Jiménez (51 años) y Rodrigo Serrano Paz (35 años) han conseguido realizar la subida a Piornal más de un centenar de veces en un año.

José Luis lleva practicando el ciclismo 25 años y toda la vida, como él mismo dice, involucrado en el mundo del deporte en general. Ha sido juvenil del Jaraíz y miembro de su junta directiva; árbitro y organizador de ligas y torneos de fútbol sala, fundador de la AD Las Moriscas, con mucha implicación tanto en la sección ciclista como senderista, así como socio fundador del Club de Montaña La Covacha y la peña madridista Pimentonera de Jaraíz. Con Rodrigo y otros deportistas su última creación ha sido el equipo Jaraíz Capital Mundial del Pimentón de MTB, que el pasado año corrió la Powerade Madrid-Lisboa.

Uno de los integrantes que hizo los 750 kilómetros entre las dos capitales ibéricas fue Rodrigo Serrano, un licenciado en Ciencias del Deporte, profesor de Educación Física en Valverde de la Vera, que ha practicado al igual que su compañero de bicicleta de montaña distintas disciplinas deportivas y enseñado también, pues ha sido monitor de las Escuela Municipal de Deportes de Jaraíz. Asegura que le gustan los desafíos, como el que asumió junto a José Luis, lograr un buen número de subidas a Piornal.

Tras una operación

Lo que empezó siendo una manera recuperarse de una operación y ponerse en forma para disputar pruebas de gran calado como la Titán Extrem de 2016 modalidad Ultramaratón; la Powerade Madrid- Lisboa de 2017 y otras competiciones en las que ha tomado parte desde el momento de su recuperación, se convirtió de un día para otro en un reto. En total ha conseguido hacer 122 subidas desde Jaraíz a Piornal, con una media de 4 al mes.

«A principios de año me propuse esta meta tras sufrir una operación en 2016. Me dijeron que tendría que limitar esfuerzos, pero todo salió bien y, por tanto, me fijé este reto. También como preparación para correr la Madrid-Lisboa. Así, me propuse hacer 4 subidas por mes a Piornal, pero la cosa se me fue de las manos y ahí están mis 122 veces», confiesa, aunque inicialmente su objetivo era hacerlo 48.

Una vez superado el primer objetivo se sucedieron otros hasta alcanzar las 122 subidas. Ascensos a un puerto de primera categoría. «Tras superar mi primer objetivo de 48 me propuse hacer 75 y parar, pero las cabezonerías de me vecino, José Luis Sánchez, me hicieron desistir y seguir el juego, ‘la bakala’, como nosotros lo llamamos», confiesa.

La vorágine

José Luis, por su parte, comenzó las escaladas por el mes de mayo. En principio el envite que se había marcado, nada fácil pero sobre todo duro, hacer 25 subidas. «Empecé a planteármelo después de Semana Santa, por el mes de mayo, con el objetivo de hacer 25 subidas y así entrar a formar parte de una página ciclista llamada ‘Cima Reto’. Luego, animado por mi vecino Rodrigo entre en la vorágine de los de Piornal. Pero a mí sí que se me ha ido la olla, con 128», asegura.

¿La motivación para llegar a estas cifras, 12 y 128, respectivamente? Para cada uno ha sido un motivo diferente. «En mi caso –cuenta José Luis-, lo que comenzó como un juego pasó a ser un reto y terminó siendo una superación personal. Desde que monto en bicicleta lo máximo que había subido en un año eran unas doce veces». Y algo de esto, de superación, es lo que empujó a Rodrigo a conseguir su récord. “Como bien he dicho, la superación a mi intervención quirúrgica y hacer algo nuevo y, a la vez, divertido. Me motivan los retos y este ha sido espectacular, una competición personal.

Para llegar a Piornal han subido por todas sus vertientes, gargantas y pueblos limítrofes. La que más les ha gustado ha sido la de Garganta, a pesar de su mal firme. «Esta subida tiene algo especial», subrayan. Por el contrario, la más dura la realizada por el Mortirolillo, que parte de Barrado, con 42 kilómetros, y rampas de 10 y 14% de desnivel.