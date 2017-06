El Certamen de Teatro Aficionado 'Villa de Navalmoral' se queda en cinco participantes El grupo pacense Acebuche Teatro ganó en la anterior edición. :: MAM La XXVII edición se celebrará del 3 al 12 de noviembre, con cinco obras a concurso y una gala de clausura MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 15 junio 2017, 00:53

Un grupo menos a concurso, cinco en lugar de seis; 1.000 euros en concepto de desplazamiento a las formaciones no premiadas frente a los 900 anteriores y la desaparición del premio Balumba, que se concedía desde hace años, son las principales novedades del XXVII Certamen Nacional de Teatro Aficionado 'Villa de Navalmoral', que convocó ayer la Concejalía de Cultura. Se celebrará del 3 al 12 de noviembre. Los interesados en tomar parte tienen hasta el 15 de septiembre para enviar la documentación.

Lo que no cambian los organizadores son los destinatarios de la convocatoria, grupos no profesionales que deben acreditar esa condición presentando una fotocopia del CIF. También se mantiene la exclusión de las formaciones locales. Los grupos que deseen actuar en el Teatro del Mercado tienen que remitir las solicitudes de participación debidamente cumplimentadas, acompañadas de un breve currículum y de información sobre la obra propuesta, como título, autor, duración -de un mínimo de una hora- DVD completo de la misma y fotografías del montaje y puesta en escena, especificando si es apta o no para menores. Las obras se representarán en español.

Todo ello debe enviarse a la casa de cultura, en la plaza de Rafael Medina, antes del 15 de septiembre, indicando que es para participar en el Certamen de Teatro Aficionado. Antes pueden informarse a través del teléfono 927 53 09 16 o del email casacultura@atyo.navalmoral.es.

Entre las obras que se reciban el jurado seleccionará cinco, una menos de lo que era habitual. Como ello se busca que el certamen ocupe dos fines de semana completos -viernes, sábado y el domingo- sin tener que recurrir a una fecha suelta para la clausura. Los elegidos actuarán los días 3, 4, 5, 10 y 11, dejando la clausura y entrega de premios para el 12. De ellos se procurará que, al menos dos, sean extremeños.

Premios en metálico

Los premios en metálico son los mismos que en ediciones anteriores: 1.800 euros a la mejor representación, 1.350 la segunda y 1.000 la tercera. El resto serán trofeos: mejor dirección, mejor actor y actriz protagonista, mejor actor y actriz de reparto, puesta en escena y especial del público. En cambio ya no aparece en el listado el galardón que concedía la asociación cultural Balumba, de una manera casi romántica puesto que hace ya tiempo que no desarrolla actividad teatral alguna debido a distintas circunstancias.