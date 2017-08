Más de un centenar de personas participarán en el Festival de Valfermoso

Su primera ubicación fue la portada del museo etnográfico de Huertas de Ánimas. En los últimos cinco años, se celebra en la plaza de Huertas de Ánimas. Se trata de XIX Festival Valfermoso, que organiza cada año la Agrupación Coros y Danzas Virgen del Rosario. Esta edición será el 4 de agosto, a las diez de la noche. Según cuenta una de sus principales responsables, Gregoria Delgado, a lo largo de estos años, se ha convertido en un referente de la música tradicional.

Uno de sus ejes principales es la participación de todas las formaciones que tiene la agrupación. Este hecho hará que se suban al escenario un centenar de personas. Estará el colectivo infantil, compuesto por pequeños de cinco a diez años, que interpretarán temas populares y uno de ellos propio de Huertas de Ánimas. También saldrá al escenario el segundo grupo infantil formado por menores de 11 a 14 años. A pesar de las dificultades, también participará el grupo juvenil. Sus integrantes, metidos en la década de los 20, han hecho un esfuerzo para poder ensayar. Junto a ellos, está el grupo titular, que sigue luchando para trasmitir esta tradición.

Como este evento está integrado en el Festival de los Pueblos del Mundo de la Federación Extremeña de Folclore, los espectadores podrán disfrutar de un colectivo foráneo. En esta ocasión, proviene de Georgia y tiene un gran reconocimiento internacional.

Con estos ingredientes, los responsables no dudan de que, un año más, la plaza, que lleva el nombre Coros y Danzas Virgen del Rosario, se llenará de público. Delgado insiste en que este festival ha ido ganando, poco a poco, en calidad y en participación.

En estos últimos días, se intensificará el trabajo para ultimar los preparativos. Recuerda que el Ayuntamiento monta el escenario. El resto de trámites los realiza los organizadores.

Esta representante señala que este año se espera un dinero de la Concejalía de Cultura para la celebración de este festival, hecho que no pasó el año pasado. Recuerda que lo tuvo que sufragar todo su asociación. «Me da lástima que estemos mendigando cuando son actividades que están programadas para la población», apunta. El coste de este festival puede ascender a unos 1.500 o 1.600 euros. Por este motivo, no entiende que el Ayuntamiento no tenga una partida dedicada anualmente para el folclore, al igual que se tiene para otras actividades, incluso, espectáculos que superan la economía del Ayuntamiento, añade.