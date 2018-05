Casero explica, de nuevo, por qué no se abre la piscina climatizada La piscina climatizada de Trujillo. :: JSP Sale al paso tras plantear cubrir el vaso para hacer una sala multiusos con los fondos Edusi JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Domingo, 27 mayo 2018, 10:56

La ciudad trujillana, al final, contará con una cifra superior a la prevista inicialmente (288.000 euros) procedente del proyecto elaborado por la Diputación de Cáceres 'Red de Municipios Sostenible', ya aprobado. A Trujillo llegarán a casi los 400.000 euros, según ha confirmado el primer edil, Alberto Casero. Junto a esta localidad, se beneficiarán 21 municipios de la provincia, gracias a los Fondos Europeos Feder y a la Institución Provincial. Ese gran proyecto forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)

Así lo confirmó Casero en sesión plenaria ante preguntas de la oposición. Además, se centró en uno de las propuestas que se pretende llevar a cabo con ese dinero. Se trata de cubrir el vaso de la piscina climatizada con un sistema de andamiaje para que pueda ser utilizada como sala deportiva y cultural. Ante esta alternativa, «voy a explicar por enésima vez» por qué no se puede abrir la piscina climatizada como tal.

El alcalde apuntó que no cumple con ningún requisito legal para que se pueda utilizar y dio algunos ejemplos. Sostuvo que la parte menos profunda de esta piscina tiene 1,75 metros, además no tiene vaso de compensación y el agua no rebosa. Considera, igualmente, que muchos de sus materiales no cumplen con la normativa.

Reiteró que, en su momento, se encargaron tres informes técnicos sobre el estado de estas instalaciones, que nunca han entrado en funcionamiento. Uno fue realizado por el personal del Ayuntamiento, otro por la Junta y un tercero por una empresa privada. Los tres coinciden en que se necesita más de 300.000 euros para ponerla en marcha. Frente a este desembolso, el mandatario trujillano cree que la ciudad cuenta con otras necesidades prioritarias.

Otro de los inconvenientes para el alcalde es que este tipo de servicios es «tremendamente deficitario». Así lo avalan piscinas climatizadas como la de Don Benito o la de Miajadas. Esta última, según Casero, tiene 50.000 euros de déficit. Eso sí matizó que «ese no es el motivo», de no abrirla sino la inversión tan importante que hay que hacer. También quiso aclarar que no es verdad que no se abra porque sea un proyecto del Gobierno del Partido Socialista, en anteriores legislaturas. «Si estuviera bien hecha, estaría abierta», sentenció.

De este modo, ha querido salir al paso de las críticas de algunos ciudadanos por no abrir estas instalaciones y plantear una alternativa para que se pueda usar.