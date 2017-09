El día de la capea de las mujeres en Trujillo contará con un final de fiestas con un espectáculo novedoso Los cuatro artistas en Badajoz. :: CEDIDA Es Live Show' con Lolo Alonso, Pepe Burgos, Gao Percussion, junto al DJ Víctor Montero JAVIER SÁNCHEZ Jueves, 7 septiembre 2017, 08:34

Los actos con motivo de las fiestas patronales continuarán desde hoy y hasta el domingo. Una de los días más esperados será el 9 de septiembre, con la capea de las mujeres, en la que cientos de personas se echarán a la calle. Esa jornada contará con un final de fiestas novedoso en la plaza Mayor. Habrá un espectáculo con la fusión de instrumentos tradicionales con la música actual y electrónica. Se trata del grupo 'Live Show', compuesto por Lolo Alonso, con su particular violín electrónico, el saxofonista Pepe Burgos, y el percusionista Gao Percussion. Comenzará a las 23.30 horas. Después, será el turno del DJ Víctor Montero.

Alonso sostiene que el recital, dirigido a todo tipo de públicos, es diferente, innovador, «electrizante», con una puesta en escena única. Considera que no hay en España espectáculos de este tipo. Detalla que todo comenzará con una introducción con los músicos en el escenario. A partir de ahí, se irán intercalando los distintos instrumentos. Ofrecerán versiones de todo tipo, con temas conocidos y con mucho movimiento. Este particular violinista reconoce que no para encima del escenario, animando al público.

Esta agrupación ya ha estado por diferentes parte de España, con éxito. Además, han sido teloneros de artistas como Manuel Carrasco y Alejandro Sanz. También han tocado en el festival de Los Palomos de Badajoz, entre otros lugares de Extremadura. Ahora, por primera vez, actuarán en Trujillo. Lolo Alonso apunta que ninguno de sus espectáculos es igual. Prueba de ello es que una parte está sujeta a la improvisación. 'Live Show' estará en Don Benito este domingo.

No es la única novedad en esa jornada. El Ayuntamiento recuperará los encierros con carretones para los más pequeños, que tendrán lugar a las once de la mañana. La edil, Consuelo Soriano, destaca la colaboración del Club Taurino Trujillano para que se lleven a cabo esta iniciativa.