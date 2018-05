Caminos de evacuación intransitables Salazar muestra parte del vertedero incontrolado ubicado junto al citado camino. :: E.G.R. Un colectivo reclama que se arreglen dos pistas de Saucedilla que deberían ser usadas en caso de emergencia nuclear ELOY GARCÍA Domingo, 13 mayo 2018, 09:16

El mal estado de dos caminos, que además forman parte de la red de vías de evacuación en caso de emergencia nuclear, ha llevado a la Asociación Borda del Buey de Saucedilla (Cáceres) a denunciar la situación ante los medios de comunicación.

«Llevamos ya desde que se hizo el ejercicio europeo de emergencia nuclear Curiex 2013 (cuya finalidad es ensayar la puesta en práctica del plan de emergencia nuclear exterior en la central nuclear de Almaraz) pidiendo que la superficie de ambos caminos se adecue al tránsito real que tienen. «Ahora mismo tras las últimas lluvias los caminos están intransitables y en caso de que se produzca una emergencia de cualquier tipo las vías no reúnen las condiciones», afirma sobre el terreno el presidente de esta asociación, Fernando Salazar.

Asegura estar visiblemente indignado por cómo «se están pasando la pelota» las distintas administraciones implicadas en su mantenimiento.

Concretamente se refiere a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Protección Civil, Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Ayuntamiento de Saucedilla. Para defender su postura aporta documentación escrita de las peticiones de arreglo. «La Subdelegación nos ha confirmado que en su día, hace ya más de un año, se dieron 60.000 euros al Ayuntamiento para hacer las reparaciones necesarias, pero sin embargo aquí no se ha hecho nada. ¿Donde está ese dinero entonces?», inquiere.

De ahí que en varias ocasiones se hayan dirigido directamente al Ayuntamiento (durante el último año por escrito, los anteriores verbalmente), desde donde les dicen -según asegura Salazar- que los caminos van a ser arreglados, pero que tuvieron problemas con la licitación de la obra y que finalmente el dinero lo destinaron «a arreglar otra cosa».

A juicio del presidente del colectivo son evasivas, máxime teniendo en cuenta que el Ayuntamiento responsable de estas reparaciones «tiene un superávit de varios millones de euros». «Por dinero no es, porque recaudan mucho de los elevados impuestos que paga la central nuclear a los ayuntamientos de la zona, precisamente para que no pasen cosas como estas», lamenta.

Vertederos

Acompañado de HOY, Salazar recorre los algo más de dos kilómetros afectados, sendos tramos pertenecientes a los caminos La Raya y Borda del Buey, que además sirven de acceso para el centenar de viviendas en el que residen los 136 afectados.

Aquí hace hincapié en que no se trata de viviendas ilegales, como afirma que en alguna ocasión se ha asegurado veladamente desde el Ayuntamiento. «Estamos dentro de la ley y pagamos nuestros impuestos. ¿Por qué no van a arreglar estos accesos, al igual que los de cualquier contribuyente, porque para eso pagamos impuestos», se pregunta.

La dejadez a la que, a su juicio, la administración municipal les tiene sometidos es tal que incluso están aflorando vertederos ilegales que nadie se preocupa por vigilar.

Este es el caso de una de las imágenes que ilustra esta información, con Salazar al pie, señalando la existencia de todo tipo de desperdicios desde hace meses. Electrodomésticos, restos de obra, enseres domésticos, neumáticos...

«Y de todo esto tiene constancia el Ayuntamiento no solo por escrito, sino que les hemos adjuntado fotos, tanto en formato digital como impresas, no sea que luego nos vayan a decir que se les han estropeado los ordenadores y no las han podido ver», concluye.