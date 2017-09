«Cambiar el mercadillo es un compromiso y se va a cumplir», asegura el portavoz municipal de Navalmoral El mercadillo lleva cerca de 30 años en su actual ubicación. :: MAM Para Iñaki Rodríguez, el PP «no tiene credibilidad, porque ha tenido 16 años y no lo ha hecho» MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 28 septiembre 2017, 08:03

Un total de 16 años, en dos etapas de gobierno municipal, ha tenido el PP para trasladar el mercadillo del emplazamiento que ocupa, tras los colegios Campo Arañuelo y Sierra de Gredos, y no lo ha hecho. Por eso cualquier cosa que diga sobre este asunto «carece de credibilidad».

Así lo dijo el portavoz municipal, Iñaki Rodríguez, en respuesta a las críticas de los populares sobre el retraso en el cambio de ubicación del mercadillo tras reunirse con las asociaciones de madres y padres de alumnos afectadas. En esas críticas el PP recuperó su postura inicial de instalar los puestos en el ferial, «que está acondicionado para ello».

Rodríguez añadió que al PP «no le importa donde está el mercadillo, como no le ha importado nunca, porque ha tenido 16 años para cambiarlo. Y ahora propone que se lleve a un ferial que no les gusta ni a ellos, como demuestra que tiene que salir Rafael Mateos a defenderlo, cuando en la reunión del Consejo Económico y Social su representante no dijo que esa era su opción. El ferial fue una apuesta personal de Rafael Mateos. Una decisión errónea de la que el PP es esclavo».

Una prueba más de que ni ellos mismos creen en ese ferial, según el portavoz, es que la partida que incluyeron en un presupuesto municipal para construir un acceso la quitaron en la primera modificación de crédito que hicieron.

Asimismo apuntó que no pueden acusar de improvisación al actual equipo de gobierno «cuando solicitamos informes a los técnicos sobre cuál es la ubicación más viable y tratamos de consensuar una solución con todos los grupos mediante la reflexión y el diálogo».

Para terminar apuntó que, al contrario de lo que ha hecho el PP, ellos no van a utilizar políticamente a las asociaciones de madres y padres de alumnos, a quienes insistió que el traslado del mercadillo es un compromiso «que se va a cumplir».