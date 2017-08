Brasero tendrá presente el tiempo en su pregón

El castillo trujillano acogerá hoy uno de los platos fuertes de las fiestas patronales. Tendrá lugar, a partir de las diez de la noche, la primera jornada del Festival de Música, Danza y Teatro, con la actuación de la cantante canaria Rosana. Fuentes de la organización esperan que se registre una buena entrada. Aunque el acceso es gratuito, se precisa invitación. Estuvieron disponibles al público en el Ayuntamiento.

Antes de este recital, tendrá lugar el pregón de las fiestas a cargo de Roberto Brasero, persona encargada de dar el tiempo en Antena 3 TV. Reconoce que es un honor ofrecer esta intervención en una ciudad con tanta historia y que ha tenido pregoneros ilustres. Entre otros, nombra a Pedro Carreño, Andrés Trapiello y Roberto Gómez, que fue el primero en felicitarle y en ponerse a su disposición cuando se enteró de que iba a ser el pregonero de su localidad. Por estos mismos motivos, Brasero señala que tiene esta noche una gran responsabilidad. Ante estos condicionantes, «intentaré estar a la altura», añade al respecto.

Este periodista detalla que, cuando aceptó dar este discurso, ni se imaginaba que en estos días la ciudad trujillana iba a ser noticia por las trombas de agua. Por tanto, por unos u otros motivos, «el tiempo estará presente en el pregón, pero intentaré hacerlo de una forma peculiar», puntualiza. A partir de ahí, hablará del pasado y del futuro y todo ello relacionado con la meteorología.

El pregonero apunta que no se ha tenido que informar mucho de la ciudad trujillana para preparar esta alocución, porque la conoce «bien». Recuerda que, cuando era pequeño, acompañaba a su padre a las excursiones por Cáceres y una parada era Trujilllo. Ya de mayor, ha repetido estos viajes. Sostiene que es una visita obligatoria. No obstante, se ha informado a través de compañeros y de diversas lecturas, sobre detalles, como las tradiciones y la vida cotidiana, sin olvidar aspectos de su historia.

Con enjundia

Roberto Brasero se quedaría conforme con que el público no se aburriera. «Me gustaría que acabaran diciendo qué entretenido ha sido este rato que he pasado con Brasero en el castillo», apunta. A pesar de ello, matiza que esta intervención debe tener enjundia ya que el sitio lo merece. «Debe ser un pregón con rigor, pero no con 'rigor mortis', debe ser una cosa con la que la gente se lo pase bien, pero no solo por escuchar a alguien, sino por lo que ese alguien les cuente», añade.

Ante la previsión de numeroso público para disfrutar de Brasero y Rosana, fuentes municipales recomiendan que se acceda al castillo, en la medida que se pueda, a pie. A pesar de ello, recuerdan que hay una zona de aparcamiento.