El Ayuntamiento de Coria promueve una campaña a favor del medio ambiente

El Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Coria, se compromete, un año más, a promover una campaña relacionada con el Medio Ambiente y que lleva por lema: «A ti también te toca, !Participa!». La campaña se llevará a cabo a través de mensajes impresos en dípticos para informar a la ciudadanía de la importancia del cuidado del medio ambiente y el reciclaje, en este sentido, el Departamento de Juventud se pondrá en contacto con las AMPAS de los centros educativos de la localidad.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la población en general y a los niños en especial sobre el cuidado y la conservación del medio ambiente. Entre los mensajes que se lanzarán a través de dípticos que se repartirán en los colegios y centros de ocio de la ciudad se podrán encontrar algunos como: usa bolsas de tela y no de plástico, practica el reciclaje, usa la bicicleta o el patinete, andar también es saludable, nunca dejes el grifo abierto, no ensucies el lugar en el que vives con desperdicios y basura, cuida nuestro río, ahorra energía, apaga las luces y aparatos electrónicos que no estés utilizando; no abuses de aparatos y juguetes que requieren el uso de pilas o baterías. Si las usas tíralas al contenedor adecuado; y antes de tirar algo a la basura piensa si puede reciclarse. En la buena práctica verde se recomienda tener criterio a la hora de comprar los productos de limpieza y adquirir buenos hábitos, como dosificar siempre menos de lo recomendado.