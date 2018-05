El Ayuntamiento de Trujillo negocia el cambio de tuberías en la avenida de Miajadas Uno de los tramos de la avenida de Miajadas. :: JSP El alcalde hace repaso del estado de las entradas, ante la necesidad de hacer mejoras JAVIER SÁNCHEZ Lunes, 28 mayo 2018, 08:23

Una de las cuentas pendientes del equipo de Gobierno en esta legislatura es el adecentamiento de las entradas de la ciudad. Así, en el último pleno, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Fernando Acero, le recordó la necesidad de esas mejoras. En algunas de ellas, se tienen planteadas algunas intervenciones, que se pueden ejecutar próximamente. En otras, habrá que esperar, al menos, eso es lo que se pueden deducir de las explicaciones dadas por el alcalde, Alberto Casero, en el último Pleno.

El mandatario trujillano avanzó que las negociaciones llevadas a cabo con la empresa concesionaria del servicio de agua están en su fase final para cambiar las acometidas en la avenida de Miajadas. Recordó que, tras el arreglo que se llevó a cabo en la zona de la plazuela del Molinillo y en la avenida Ramón y Cajal, las averías se han trasladado en la avenida de Miajadas y calle Cruces. Por ahora, ya se cuenta encima de la mesa con un presupuesto y ahora hay que decidir. Además del cambio de tuberías, Casero reconoció que también requiere mejora en el alumbrado público, así como en las aceras, ya que o «son inexistentes o están en estado lamentable», sostiene.

Diversas entradas

También habló de la entrada por la carretera de Guadalupe, puesto que necesita una intervención, sobre todo, de ajardinamiento, según el primer edil. En lo que se refiere al acceso desde la Cáceres, apuntó que ya se hizo una gran intervención. Todavía falta otra importante mejora, con la renovación de la capa de rodadura, el embellecimiento de la zona y la remodelación de las pistas polideportivas. Este proyecto ya se sacó a concurso. Sin embargo, por un problema, suspendió, señaló.

También está pendiente la entrada por la carretera de La Cumbre. El primer edil detalló que, en marzo de 2015, se solicitó la cesión del tramo urbano de esa vía a la Junta, pero «no se ha tenido respuesta». Hay que recordar que ese tipo de cesiones van acompañadas de una partida económica, que por ahora no tiene previsto que se conceda. Ante este hecho, el Ayuntamiento no quiere recepcionar esa vía si no hay dinero para invertir en la zona.

Una última entrada es la de la carretera de Plasencia. Alberto Casero detalló que en esta zona ya se intervino en el margen derecho. Los terrenos del otro margen no son de propiedad municipal. A pesar de ello, en algunas zonas, el Consistorio ha desbrozado. Además, avanza que el Ayuntamiento tiene previsto quedarse con los terrenos y la nave de la antigua cooperativa textil para poder realizar, en un momento dado, una inversión.

Además de estas intervenciones, el alcalde se volvió a referir a los pasos de peatones. Reconoció que le parece «vergonzoso» que los trámites burocráticos y administrativos hayan retrasado un mes y medio la inversión de 7.000 euros en el pintado de esos pasos. Si se cumplen las previsiones, esos trámites estarán resueltos a partir de hoy, para que una empresa se haga cargo de la intervención. Se pintarán esos pasos en Marced y Encarnación y en la zona del Molinillo.