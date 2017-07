El Ayuntamiento acometerá la limpieza de solares en mal estado Máquina en plena limpieza de un solar. :: m.a.m. El valor de las ejecuciones subsidiarias de 23 terrenos, que se harán con cargo a los propietarios, oscila entre 237 y 5.767 euros M. A. M. Martes, 25 julio 2017, 09:59

Ultimátum a los propietarios de solares y terrenos en zonas urbanas y periurbanas que siguen sin limpiar los mismos de pasto y maleza, de cara a prevenir incendios forestales. El Ayuntamiento de Navalmoral advierte que de no hacerlo en un plazo de 25 días como máximo, a contar desde hoy, será la propia administración la que lo lleve a cargo, pasando el correspondiente cargo a los dueños.

Así lo advierte el Consistorio a través de la página web municipal, toda vez que el Boletín oficial de la provincia (BOP) publicaba ayer un listado de 23 terrenos cuyos propietarios permanecían sin cumplir «la obligación inexcusable tendente a mantener los terrenos en condiciones de seguridad, ante la época de peligro de incendios forestales», señalan.

El citado listado corresponde a cerca de una veintena de propietarios a quienes no se les ha podido notificar personalmente su obligación como titulares de los mismos. No obstante les conceden un plazo de 15 días para que pasen por dependencias municipales para practicar la citada notificación, desde cuya fecha dispondrán de 10 días para efectuar la limpieza o desbroce «con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones inexcusables que le corresponden tendentes a mantener el terreno de su propiedad en condiciones de seguridad, tal y como dispone la Ley de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Si no se cumple voluntariamente con las tareas de limpieza éstas las ejecutará el Ayuntamiento subsidiariamente, como órgano competente para la exigencia de esta obligación, con costes a cargo del propietario, conforme a la valoración que de los mismo haya efectuado el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y sin perjuicio de la posibilidad de decretar la incoación de expediente sancionador por incumplimiento», advierten.

No obstante, teniendo en cuenta los plazos, la ejecución subsidiaria de las limpiezas podrían no empezar hasta después de mediados del próximo mes.

Hasta 5.767 euros

Según los presupuestos aportados, el valor de las ejecuciones subsidiarias oscila entre los 237 y los 5.767,2 euros. Entre los propietarios hay tanto particulares como empresas, con sede tanto en Navalmoral como fuera de la población. Los de mayores dimensiones y por ende los más caros de ejecutar se encuentran en el polígono industrial Campo Arañuelo y se encuentran a nombre de empresas, si bien en el mayor número de los casos corresponden a particulares y apenas superan -cuando lo hacen- los mil euros.