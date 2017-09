Un aventurero del emprendimiento Pedro Mateos, en uno de los talleres de emprendimiento ofrecido en Latinoamérica :: CEDIDA Su idea es abrirse camino no solo en Ecuador, sino también en otros países como Perú Pedro Mateos, de Torrecillas de la Tiesa, empezó en el mundo de las oenegés JAVIER SÁNCHEZ TORRECILLAS DE LA TIESA. Domingo, 10 septiembre 2017, 10:26

«Emprender no es una moda sino una actitud y la perseverancia es tu músculo». Ese es uno de sus principios de un siempre inquieto Pedro Mateos, natural de la población cacereña de Torrecillas de la Tiesa, aunque está afincado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Siempre se ha movido por nuevos retos. Ya, hace años, dejó trabajos estables en empresas punteras para unirse al mundo de las oenegés. Con Cruz Roja estuvo en Malawi y Níger. Después, la organización le llevó a tierras ecuatorianas. En un principio fue por seis meses y ya ha echado raíces. Ahora, ha dado un nuevo cambio en su vida, dedicándose al mundo del emprendimiento y de la formación en Latinoamérica.

Pedro o, como le llaman los suyos, 'Perico', pasa unos días junto a su hija y a su pareja rodeado de familiares y amigos en su pueblo. La semana que viene volverá de nuevo al trabajo con energías renovadas. Explica que, tras su paso por el mundo de las oenegés, quiere afrontar nuevos proyectos. Tiene claro que no piensa si las acciones son posibles o no, sino que «se me ocurre y ahí voy». Con esta filosofía, considera que tanto el fracaso como el éxito son elementos necesarios para llegar al propósito de cada uno.

Con esa idea y valorando la situación, se ha adentrado en el mundo del emprendimiento, previo proceso de formación. Reconoce que la decisión no fue fácil porque, ya con una familia, tiene obligaciones que no tenía cuando era más joven.

Para iniciar su andadura en este nuevo sector, señala que su primer paso fue averiguar qué habilidades tenía para poder ofrecerlas al resto. A partir de ahí, nace su nueva entidad 'Coripe' (Perico al revés). Significa conocimiento, riesgo y perseverancia.

Tras ese proceso formativo, empezó a ofrecer talleres y sus diferentes productos. Estos comienzos, que surgieron en 2016, fueron complicados, afirma. De hecho, primero tuvo que detectar los potenciales clientes y desarrollar los productos más adecuados. Seguidamente, ofreció e impartió acciones gratuitas, donde solo iban unos cuantos emprendedores. Ahora, lleva a cabo talleres y conferencias con más de 120 personas.

En poco más de un año, no solo está en Guayaquil, sino también en Quito. Además, gracias a las nuevas tecnologías, ha comenzado a trabajar en Perú. «Contacté con un coworking, les dije lo que hacía y que necesitaba un espacio». Así ha nacido una relación con unos socios para la puesta en marcha de talleres. Tienen una buena aceptación. Puntualiza que una de las claves de éxito ha sido utilizar una metodología innovadora, ya asentada en España, como es 'Lean Starup', para desarrollar nuevas alternativas.

Este extremeño resalta que la persona que le metió el 'gusanillo' de esta metodología fue el experto español Néstor Guerra, persona muy vinculada a la Escuela de Organización Industrial (EOI). Ambos trabajan de forma conjunta para llevar a cabo iniciativas de envergadura en Latinoamérica. Insiste en que la primera labor fue «evangelizar». Ahora, va a salir una promoción de promotores, que es una prueba de que la labor ha funcionado, detalla. Su idea no es solo quedarse en Ecuador sino dar un posible salto a Colombia y México, ya que el nivel de innovación es mucho más alto. También se está planteando, junto a su familia, cambiar la residencia a Perú, para emprender nuevas acciones. «Mi idea es seguir pensando en grande que cuesta lo mismo que pensar en pequeño», asevera.

Mientras lleva a cabo estos nuevos proyectos profesionales, este torrecillano no se olvida de Cruz Roja. En la actualidad, está como asesor de la presidente de la entidad en Ecuador. Dicho de otro modo, le ayuda a tomar decisiones difíciles en diferentes aspectos. Sirve a la entidad de unión con empresas, grandes corporaciones, además del área nacional e internacional, añade.

Inmerso en esta vorágine profesional, Pedro Mateos, por ahora, no tiene pensado asentarse en España. Tiene claro que su país «es el mundo» aunque no pierde su vinculación con sus raíces, con su pueblo, con su familia y amigos.