La ausencia de once policías en la media maratón de Navalmoral deja entrever su malestar con el Gobierno El subinspector jefe fue el único policía que estuvo en la prueba. :: JSP Fuentes sindicales aseguran que hay un descontento de más de 90 trabajadores JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 14 noviembre 2017, 07:32

La ausencia de policías locales en la Media Maratón no ha pasado desapercibida. Ahora, la pregunta es si fue casualidad o medida de presión. Esta carrera iba a contar con once agentes, según confirmó ayer el subinspector jefe, José Luis Bermejo, que fue el único de este colectivo que estuvo. Estas ausencias repentinas se debieron a indisposiciones o temas de salud, según integrantes del equipo de Gobierno. Nadie públicamente hace otra valoración.

Lo cierto es que esta situación llega en un momento en el que las relaciones entre el equipo de Gobierno y la Policía Local no pasa por su mejor momento. Desde hace tiempo, los agentes demandan mejoras laborales comprometidas por los responsables políticos y que están recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo. Por ahora, no han llegado. Este hecho ha provocado que, a lo largo de los años, haya un continuo 'tira y afloja' entre ambas partes.

No obstante, fuentes sindicales aclararon ayer que no existe un problema concreto con los agentes. Matizan que hay más de 90 trabajadores municipales descontentos con el equipo de Gobierno, debido, primero al retraso de la aprobación definitiva de esa RPT y, después, por su no aplicación una vez aprobada. Consideran que ya debería estar en vigor. Ahora, «no sabemos si se va a aplicar en el año 2018», señalan. Su puesta en marcha supone mejora laborales. Estas mismas fuentes inciden en que ha habido promesas incumplidas. A pesar de ello reiteran que los problemas afectan a distintos colectivos del Consistorio.

Agentes de la Policía Local ya han tomado medidas presión en otras ocasiones. Ejemplo de ello fue en el año 2015, cuando decidieron no realizar horas extras de refuerzo a partir de las fiestas patronales y hasta que los dirigentes diesen una respuesta a sus reivindicaciones. Algo más de dos años después, parece que la historia se repite.

Ante esa ausencia de los agentes locales, el Ayuntamiento cubrió la media maratón con la Guardia Civil, con Protección Civil y con voluntarios, además del subinspector jefe de la Policía. La prueba se tuvo que retrasar hasta que los efectivos estuvieron situados. Según Bermejo, transcurrió sin incidentes.